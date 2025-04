Jon Bon Jovi é criticado por prefeito após abrir restaurante para pessoas em situação de rua

A- A+

O músico Jon Bon Jovi se tornou alvo de críticas do prefeito da cidade de Toms Rivers, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, por distribuir comida para pessoas desabrigadas.

Segundo o prefeito, o restaurante comunitário mantido pela organização sem fins lucrativos do artista, a JBJ Soul Foundation, leva mais problemas do que soluções à cidade.

"Não queremos nos tornar o marco zero para pessoas desabrigadas. Não queremos ser um depósito para o problema dos sem-teto no estado de Nova Jersey", disse o prefeito, Daniel Rodrick, em entrevista à Fox News. "O estado de Nova Jersey precisa agir e resolver o problema. Eles têm os recursos, e transportar as pessoas de todos os lugares para Toms Rivers não é uma situação segura."

Restaurante serve pessoas em situação de vulnerabilidade

O restaurante comunitário JBJ Soul Kitchen não é novo. O projeto existe desde 2011, e opera na lógica do "pague o que puder".

Os clientes que têm condições são convidados a pagar adiantado e cobrir o custo sugerido de US$ 12 (R$ 70,47 na conversão atual) de uma refeição para aqueles que não podem pagar. Quem não tem dinheiro também pode se voluntariar no local, que abre de terça a sexta-feira, em troca das refeições.

O ponto de conflito com o prefeito de Toms Rivers é um novo restaurante pop-up aberto próximo à biblioteca da cidade no último dia 11 de fevereiro; esta é uma das quatro locações do projeto, que também existe em Red Bank, Newark e Jersey City.

"Eu definitivamente quero isso fechado, e quero que o condado pare de despejar pessoas em Toms Rivers", continuou o prefeito à CBS News. Segundo ele, o restaurante está transformando a cidade em um destino para pessoas em situação de rua, e organizações sem fins lucrativos estariam transportando pessoas até lá.

"Não achamos que a biblioteca é um bom lugar. O problema nunca foi o Bon Jovi, é a comissão do condado de Ocean que se envolve com essas organizações sem fins lucrativos. É uma preocupação com a segurança, essas pessoas não são verificadas."

Em nota enviada ao jornal The New York Post, Bon Jovi e sua esposa Dorothea Hurley declararam que vão continuar o projeto, cuja missão é ajudar a acabar com o problema das pessoas em situação de rua.

"A JBJ Soul Foundation e a JBJ Soul Kitchen estão comprometidas com acabar com a falta de moradia por meio de soluções reais. Não estamos aqui para mover as pessoas de um lugar a outro e forçá-las às sombras. Nossa fundação já construiu quase mil unidades de habitação e apoio acessíveis. Por meio da JBJ Soul Kitchen, conectamos pessoas a recursos e serviços. Se elas precisam de emprego, apoio a saúde mental ou moradia, nós tentamos remover as barreiras que as impedem de prosperar, e não apenas sobreviver."



Veja também