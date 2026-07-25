Jon Bon Jovi interrompe show por problema de saúde, pede desculpas aos fãs e promete remarcação
Cantor encerrou apresentação após cerca de 90 minutos no Madison Square Garden, em Nova York, por causa de uma infecção sinusal
O cantor Jon Bon Jovi interrompeu um show no Madison Square Garden, em Nova York, na noite dessa quinta-feira (23), após cerca de 90 minutos de apresentação. Visivelmente debilitado, o vocalista pediu desculpas ao público, afirmou que não conseguia entregar seu melhor desempenho e explicou que enfrentava um problema de saúde. Posteriormente, um representante da banda confirmou que o artista sofre de uma infecção sinusal.
Durante a apresentação, Bon Jovi disse aos fãs que lamentava encerrar o espetáculo antes do previsto.
— Desculpem. Estou machucado e vocês não estão recebendo o melhor de mim. Vamos fazer mais uma música e vou precisar da ajuda de vocês. Talvez tenhamos que pegar leve, porque estou sofrendo muito — afirmou o cantor durante o concerto.
Após a última música da noite, ele pediu que o público guardasse os ingressos e prometeu encontrar uma forma de compensar os espectadores.
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— Não joguem fora os ingressos. Vamos descobrir uma maneira de remarcar este show, está bem? Guardem os ingressos e resolveremos isso.
Em nota, um representante da banda informou que o show foi encerrado devido à infecção sinusal enfrentada pelo cantor. Até o momento, não há detalhes sobre a nova data da apresentação interrompida.
A residência do Bon Jovi no Madison Square Garden conta com nove apresentações, e o show interrompido era o oitavo da série. A turnê marca o retorno do grupo aos palcos após Jon Bon Jovi passar por uma cirurgia nas cordas vocais em 2022. Depois de um longo processo de recuperação e reabilitação vocal, o cantor afirmou recentemente que estava totalmente recuperado para voltar a fazer turnês.