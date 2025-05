A- A+

ESTADOS UNIDOS Jon Voight apresenta a Trump plano para "fazer Hollywood grande novamente" Ator afirmou que o presidente dos EUA 'ama a indústria do entretenimento' e defendeu apoio público a filmagens no país e a salas de cinema

O ator Jon Voight apresentou seu plano para impulsionar os empregos nos Estados Unidos na indústria do entretenimento ao presidente Donald Trump no fim de semana, detalhando uma proposta que inclui incentivos federais para que donos de cinemas nos EUA modernizem suas instalações.

Voight foi nomeado em janeiro por Trump como embaixador especial para Hollywood. Ele apresentou o plano, junto com seu empresário Steven Paul e Scott Karol, presidente da empresa de Paul, ao presidente no clube Mar-a-Lago, na Flórida.





As propostas também incluem mudanças no código tributário para incentivar investimentos em filmes dos EUA e iniciativas de capacitação profissional, segundo Karol.

Os incentivos para os cinemas, se aprovados, poderiam ajudar redes como a AMC Entertainment Holdings, Cinemark Holdings e Marcus, que vêm enfrentando dificuldades desde a pandemia, com os filmes sendo lançados on-line mais cedo do que antigamente.

Cineastas que coproduzirem filmes com empresas estrangeiras poderiam obter créditos pelos gastos realizados nos EUA. Para os "maus atores", que levam toda a produção para o exterior, haveria uma tarifa equivalente aos incentivos que eles recebem de países estrangeiros, disse Karol em entrevista.

— O presidente ama a indústria do entretenimento e este país, e ele vai nos ajudar a tornar Hollywood grande novamente — disse Voight em um comunicado.

Ações de empresas do setor despencam

Trump publicou nas redes sociais na noite de domingo que pretende impor tarifas de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior. As declarações fizeram as ações de empresas de entretenimento dos EUA despencarem na segunda-feira, enquanto investidores tentavam entender que tipos de filmes seriam atingidos pelas tarifas e como as cobranças afetariam a lucratividade dos produtores.

Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, Trump disse que pretende se reunir com executivos da indústria do entretenimento para discutir seu plano.

— Quero ter certeza de que eles estão satisfeitos com isso, porque nosso foco é o emprego — disse o presidente.

O senador da Califórnia Ben Allen afirmou que foi avisado sobre o plano de Voight na semana passada. Ele disse que apoiaria uma tarifa, mas que ela deveria ser estruturada para incentivar produções nos EUA, e não prejudicar filmes estrangeiros.

— Entendo por que o presidente se sentiu motivado a tomar uma medida drástica — disse Allen. — Estamos enfrentando muitos prejuízos como resultado de outras jurisdições oferecendo todo tipo de incentivo para atrair produções que, na verdade, deveriam estar acontecendo aqui nos Estados Unidos — e que deveriam estar acontecendo em Los Angeles.

