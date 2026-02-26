Qui, 26 de Fevereiro

SHOW

Jonas Brothers voltam ao Brasil com show único em São Paulo

Joe, Nick e Kevin Jonas apresentam a turnê "Greetings From Your Hometown", que celebra os 20 anos de carreira do trio

Jonas Brothers retornam ao Brasil em 2026 com a turnê Greetings From Your Hometown.Jonas Brothers retornam ao Brasil em 2026 com a turnê Greetings From Your Hometown. - Foto: Jonas Brothers/Divulgação

Os Jonas Brothers voltam ao Brasil em 2026 com show único em São Paulo, no dia 13 de maio, no Allianz Parque. Joe, Nick e Kevin Jonas trazem para o País a turnê Greetings From Your Hometown, que celebra os 20 anos de carreira do trio. A última passagem dos irmãos por aqui foi em 2024, com a atração One Night. Five Albums.

Os ingressos estarão em pré-venda a partir de terça-feira, 3 de março, para clientes do banco Santander, e as vendas gerais abrem a partir da próxima quinta, 5, no site da Ticketmaster Brasil. Os preços variam entre R$ 210 e R$ 850.

Também serão disponibilizados três tipos de pacotes VIP, que incluem experiências exclusivas no show, como acesso a um lounge temático e brindes - os valores vão de R$ 1.479 (meia) a R$ 4 539 (inteira).

Valores dos ingressos
Cadeira Superior: R$ 210 (meia) e R$ 420 (inteira)

Pista: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

Pista Premium: R$ 425 (meia) e R$ 850 (inteira)

Pacote VIP Premium: R$ 1.479 (meia) e R$ 1.904 (inteira)

Pacote VIP Lounge: R$ 3.376 (meia) e R$ 3.801 (inteira)

Pacote VIP Ultimate Lounge: R$ 4.114 (meia) e R$ 4.539 (inteira)

Jonas Brothers: Greetings From Your Hometown no Brasil
Quando: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

Onde: Allianz Parque - R. Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h30

