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Em votação recorde, Jonas é eliminado no BBB 26

Mais de 356 milhões de votos totais foram contabilizados

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Jonas foi eliminado do BBB 26 com mais de 53% dos votos Jonas foi eliminado do BBB 26 com mais de 53% dos votos  - Foto: Reprodução

O décimo paredão do BBB 26 foi histórico e bateu diversos recordes. Nesta terça-feira (24), Jonas Sulzbach foi eliminado pelo voto de 53,48% dos votos do público. 

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O brother deixou a disputa após enfrentar a preferência do público com Juliano, que recebeu 43,49% dos votos, enquanto Gabi ficou com apenas 3,03%. 

Com um tom bem sereno, Jonas mostrou aceitar bem a eliminação e afirmou que já estava sentindo que sua participação estava chegando ao fim.

Já fora da casa, o modelo gaúcho falou um pouco da participação ao lado do apresentador Tadeu Schmidt. “Tenho muita tranquilidade, porque desde o início eu enfrentei embates, então não fugi de nada e tenho tranquilidade de ter sido verdadeiro”, disse. 

A disputa entre Gabi, Jonas e Juliano reuniu a maior votação por CPF de todos os tempos, sendo registrados mais de 4 milhões. Em números gerais, mais de 353 milhões foram contabilizados. 

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