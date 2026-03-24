Em votação recorde, Jonas é eliminado no BBB 26
Mais de 356 milhões de votos totais foram contabilizados
O décimo paredão do BBB 26 foi histórico e bateu diversos recordes. Nesta terça-feira (24), Jonas Sulzbach foi eliminado pelo voto de 53,48% dos votos do público.
Leia também
• BBB 26 terá duas eliminações na sequência e definirá o Top 10; veja dinâmica dos próximos dias
• BBB 26 tem acusações de 'talaricagem' e troca de ofensas no Sincerão
• Enquete BBB 26: parciais atualizadas apontam favorito para deixar o reality no 10° Paredão
O brother deixou a disputa após enfrentar a preferência do público com Juliano, que recebeu 43,49% dos votos, enquanto Gabi ficou com apenas 3,03%.
Com um tom bem sereno, Jonas mostrou aceitar bem a eliminação e afirmou que já estava sentindo que sua participação estava chegando ao fim.
Já fora da casa, o modelo gaúcho falou um pouco da participação ao lado do apresentador Tadeu Schmidt. “Tenho muita tranquilidade, porque desde o início eu enfrentei embates, então não fugi de nada e tenho tranquilidade de ter sido verdadeiro”, disse.
A disputa entre Gabi, Jonas e Juliano reuniu a maior votação por CPF de todos os tempos, sendo registrados mais de 4 milhões. Em números gerais, mais de 353 milhões foram contabilizados.