Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Jonas Intense

Jonas Esticado anuncia retorno de projeto e gravação de DVD no Recife

"Jonas Intense in Recife" acontecerá no dia 27 de setembro

Reportar Erro
Jonas Esticado escolheu Recife para dar início à nova turnêJonas Esticado escolheu Recife para dar início à nova turnê - Foto: Divulgação

Após seis anos, o projeto Jonas Intense, do cantor Jonas Esticado, voltará aos palcos do Brasil. Escolhendo a capital pernambucana para dar o start na nova turnê, a apresentação acontecerá no dia 27 de setembro, com a gravação do DVD "Jonas Intense in Recife". 

Dono dos hits "Investe em mim", "Com amor não se brinca" e "Contrário", o cantor promete um show com mais de três horas de duração, setlist inédito e convidados especiais, que serão anunciados em breve. 

Os ingressos para o "Jonas Intense" começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (6) e custam a partir de R$ 90, à venda no Ticket Folia ou online no site da Ticket Simples. O local, assim como outras informações, serão anunciadas em breve.

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Jonas tem 30 anos e atualmente integra o casting da Vybbe, que tem Xand Avião como um dos fundadores. 

Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter