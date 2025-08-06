A- A+

Jonas Intense Jonas Esticado anuncia retorno de projeto e gravação de DVD no Recife "Jonas Intense in Recife" acontecerá no dia 27 de setembro

Após seis anos, o projeto Jonas Intense, do cantor Jonas Esticado, voltará aos palcos do Brasil. Escolhendo a capital pernambucana para dar o start na nova turnê, a apresentação acontecerá no dia 27 de setembro, com a gravação do DVD "Jonas Intense in Recife".

Dono dos hits "Investe em mim", "Com amor não se brinca" e "Contrário", o cantor promete um show com mais de três horas de duração, setlist inédito e convidados especiais, que serão anunciados em breve.

Os ingressos para o "Jonas Intense" começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (6) e custam a partir de R$ 90, à venda no Ticket Folia ou online no site da Ticket Simples. O local, assim como outras informações, serão anunciadas em breve.

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Jonas tem 30 anos e atualmente integra o casting da Vybbe, que tem Xand Avião como um dos fundadores.

Com informações da assessoria de imprensa

