SHOW Jonas Esticado grava DVD no Recife, resgatando o projeto 'Jonas Intense' Tarcísio do Acordeon, Leo Foguete e Zé Vaqueiro são os convidados do álbum, que será gravado no Parador, a partir das 20h

O cantor Jonas Esticado escolheu a capital pernambucana para resgatar uma das maiores turnês do forró: o Jonas Intense. Ganhando o palco do Parador, no Bairro do Recife, neste sábado (27), o retorno será marcado também pela gravação do DVD do projeto, que chega ainda mais intenso e animado.

Intitulado como ‘Jonas Intense 2’, o retorno acontecerá após seis anos de pausa. Dono dos hits ‘Investe em mim’, ‘Com amor não se brinca’ e ‘Contrário’, o cantor promete uma temporada ainda melhor, com mais de três horas de duração, setlist inédito e muitos hits no repertório. Deixando o momento ainda mais especial, nomes como Tarcísio do Acordeon, Leo Foguete e Zé Vaqueiro foram confirmados como convidados especiais do novo álbum.

Preparado para fazer história, os últimos ingressos para o 'Jonas Intense 2' custam a partir de R$ 110, à venda no Ticket Folia ou online no site da Ticket Simples. A festa terá início a partir das 20h.

