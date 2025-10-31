A- A+

MÚSICA Jonas Esticado lança primeiro videoclipe e volume um de projeto ao vivo, gravado no Recife; confira O álbum ''Jonas Intense: Ao Vivo em Recife'' reúne nove faixas, incluindo o lançamento ''O Que Você Esconde?''

Para celebrar os 10 anos de carreira, o cantor Jonas Esticado preparou o lançamento do audiovisual ''Jonas Intense: Ao Vivo em Recife''. O primeiro videoclipe do projeto, a faixa ''O Que Você Esconde?'', apontada pelo artista como uma das faixas mais provocantes do álbum, ficou disponível no Youtube, nesta sexta-feira (31).



Confira o clipe:

Jonas Mikael Costa Xavier, conhecido como Jonas Esticado, completa uma década de trajetória em 2025. Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, o cantor de forró romântico caiu na graça do público com as faixas ''Investe Em Mim'' e ''Ele Não Tem'', além do seu primeiro álbum lançado em 2017, intitulado de “Jonas Intense: Ao Vivo em Maceió”.

O primeiro volume do novo projeto chegou nas plataformas de áudio na última quinta-feira (30), reunindo nove faixas, incluindo uma nova versão de “Amiga Linda” - videoclipe lança na próxima terça-feira (4). Jonas Esticado, que escolheu a capital pernambucana como local da gravação, fala sobre o retorno do audiovisual.

“O ‘Intense’ sempre foi um projeto que me representa muito. Ele fala sobre viver a música com verdade, com intensidade e emoção. Esse novo trabalho é uma forma de me reconectar com o público e mostrar o quanto eu evoluí como artista. Fazia tempo que a gente queria atender os pedidos da volta pelo ‘Jonas Intense’ e finalmente conseguimos entregar um material lindo”, expressou Jonas Esticado.

O audiovisual de ‘’Online’’ estreia na próxima quinta-feira (6), como parte de “Jonas Intense, Ao Vivo em Recife - Vol. 1”. Para encerrar o ano, o público ainda confere mais dois lançamentos do projeto, trazendo as participações de Zé Vaqueiro, Léo Foguete, Priscila Senna e Tarcísio do Acordeon.



Confira o álbum:

