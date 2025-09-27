A- A+

DVD Jonas Esticado surpreende fãs com ensaio geral de DVD e gravação com Priscila Senna

A gravação do DVD ‘Jonas Intense 2’, de Jonas Esticado, acontece só neste sábado (27), no Parador. Mas o cantor movimentou a noite de sexta-feira com um ensaio geral, com direito a gravação surpresa com a cantora Priscila Senna, para alegria dos fãs pernambucanos.

A artista, que não poderá participar da gravação oficial neste sábado, devido às apresentações que fará no Maranhão e Rio de Janeiro, encontrou uma brecha na agenda para prestigiar o amigo, gravando uma música inédita juntos.

Já neste sábado, a gravação contará com a participação especial de Tarcísio do Acordeon, Léo Foguete e Zé Vaqueiro. Trazendo novos e antigos sucessos, Jonas Esticado promete mais de 5h30 de show. O evento começa às 20h.

