BBB 26
Jonas Sulzbach, do BBB 26, sofre acidente de carro em SP
O ex-bbb tranquilizou os seguidores informando em postagem nas redes sociais que o acidente não foi tão grave e teve apenas um arranhão
Jonas Sulzbach, ex-BBB 26, sofreu um acidente de carro no último domingo, 5. Nesta segunda-feira, 6, o influenciador fez postagem em suas redes sociais a respeito da colisão.
Segundo o modelo, a batida não foi grave, tratava-se apenas de um arranhão. Sulzbach ainda tranquilizou os seguidores e disse que estava tudo bem com ele.
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"Dei uma raspadinha ontem num carro", explicou o ex-BBB. "Foi um arranhão, literalmente."
Jonas também explicou que não houve feridos: "Está tudo bem, graças a Deus, não aconteceu nada comigo nem com ninguém".