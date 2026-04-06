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BBB 26 Jonas Sulzbach, do BBB 26, sofre acidente de carro em SP O ex-bbb tranquilizou os seguidores informando em postagem nas redes sociais que o acidente não foi tão grave e teve apenas um arranhão

Jonas Sulzbach, ex-BBB 26, sofreu um acidente de carro no último domingo, 5. Nesta segunda-feira, 6, o influenciador fez postagem em suas redes sociais a respeito da colisão.

Segundo o modelo, a batida não foi grave, tratava-se apenas de um arranhão. Sulzbach ainda tranquilizou os seguidores e disse que estava tudo bem com ele.

"Dei uma raspadinha ontem num carro", explicou o ex-BBB. "Foi um arranhão, literalmente."

Jonas também explicou que não houve feridos: "Está tudo bem, graças a Deus, não aconteceu nada comigo nem com ninguém".

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