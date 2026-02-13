A- A+

Big Brother Brasil Jonas Sulzbach é o novo líder do BBB 26 depois da Prova de Resistência, que acabou na sexta 13 Jordana, Gabi e Cowboy foram escolhidos para o VIP

Depois de muitas horas rodando em plataformas circulares, por volta das 22h20 desta sexta-feira (13), os finalistas Jonas, Gabi e Jordana partiram para o 'mata-mata' da Prova do Líder Betano arremessando em um painel gigante marcado por números.

O candidato que fizesse a maior soma sairia vencedor: e quem levou mais uma liderança foi Jonas com 28 pontos.

Em segundo lugar ficou Jordana com 25 pontos.

Em seguida, Jonas escolheu seu VIP: Jordana, Gabi e Cowboy.



O Bloco do Paredão

Depois da Prova de Resistência que definiu o líder do BBB 26, Jonas pela segunda vez, Tadeu Schmdit anunciou a dinâmica do Bloco do Paredão. Entenda as regras.

Os participantes foram chamados ao Confessionário, onde tiveram que escolher concorrentes para definir seus status no reality:

Samira escolheu Ana pro VIP e Edilson pra xepa; Leandro Boneco vetou o voto do Cowboy no domingo, por acreditar que ele estaria na mira de Cowboy; enquanto Juliano e Babu tiveram que imunizar alguém em consenso e eles escolheram Milena.

Solange, Alberto e Breno tiveram que chegar a um consenso sobre emparedar uma pessoa, o que não ocorreu: os três irão para o Paredão.

