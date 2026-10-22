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FORA DO JOGO Jônatas Faro desiste de 'A Fazenda 18' e é o segundo peão a deixar o reality espontaneamente Ator vinha demonstrando incômodo com os conflitos entre os participantes; saída foi comunicada pela produção nesta quinta-feira (22)

O ator Jônatas Faro, de 39 anos, deixou o reality show *A Fazenda 18*, da Record TV, por decisão própria nesta quinta-feira (22), poucas horas antes da quinta eliminação da temporada. A saída foi anunciada aos demais confinados pela produção, por meio de um comunicado lido por Thaíde, atual fazendeiro da semana:

“Atenção! Jônatas não faz mais parte de A Fazenda. Juntem os pertences dele e coloquem no camarim”, informou o rapper.

A notícia surpreendeu os participantes e provocou uma reação emocionada de Darlin Ferrattry, aliada de Jônatas no jogo.

Antes do anúncio oficial, os colegas chegaram a procurá-lo pela casa após ouvirem o toque do cuco, mas não conseguiram encontrá-lo. Ana comentou, então, que o ator já havia manifestado a intenção de abandonar a disputa.

Nos últimos dias, Jônatas demonstrava insatisfação com o ambiente de tensão e as discussões recorrentes entre os confinados.

O comportamento mais reservado também lhe rendeu críticas dos adversários, que passaram a classificá-lo como “planta”, expressão usada em realities para se referir a participantes considerados pouco atuantes no jogo.

Rikardo Negro, amigo do ator, afirmou que ele estava desgastado com os desentendimentos. Segundo o relato, Jônatas teria reclamado de não ter “um dia de folga” das brigas. Para Rikardo, o participante havia chegado ao próprio limite diante dos conflitos na sede.

Em publicação no Instagram, a equipe do ator confirmou a saída e declarou que ele “não ultrapassou seus limites”. A mensagem também destacou o período vivido no programa: “Fica o carinho por tudo o que viveu até aqui e a certeza de que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua aqui fora”.

Esta é a segunda desistência de *A Fazenda 18*. No dia 16 de outubro, o cantor e ator Jottapê também abandonou a competição, justificando que já havia cumprido seu propósito na atração.

Sem Jônatas na disputa, o programa segue nesta quinta-feira com a quinta Roça da temporada, que tem Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba na berlinda. A eliminação será exibida pela Record TV.

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