Jonathan Bailey, o Anthony de "Bridgerton", revela se tem planos de deixar a série; confira

Jonathan Bailey falou sobre seu futuro em “Bridgerton”. Em entrevista ao The Hollywood Reporter publicada nesta quarta-feira (18), o ator britânico revelou que não pretende deixar a série.

"Eu nunca fui alguém que diz 'obrigado, tchau'. Não está na minha natureza", disse Bailey ao veículo de imprensa, sobre a possibilidade de não interpretar mais o visconde Anthony Bridgerton na produção da Netflix.

O ator encerrou recentemente suas filmagens na quarta temporada de “Bridgerton”, que deve estrear em 2026. "Estou ansioso para, daqui a quantos anos, quando terminarmos a oitava temporada, sentar e pensar: 'Olha o que todos nós fizemos juntos'", comentou.



Ao relembrar sobre sua escalação para a série, Jonathan Bailey revelou que quase rejeitou o trabalho em 2018. Na época, ele estava há seis meses em cartaz com o musical “Company”, em Londres, e o cansaço o fez pensar em não aceitar a oportunidade.

Após ouvir o conselho de seu agente, o artista aceitou fazer o teste para o papel do Duque de Hastings, que acabou ficando com Regé-Jean Page. Os produtores da série, no entanto, enxergaram que o britânico tinha potencial para interpretar o filho mais velho da Casa Bridgerton.

