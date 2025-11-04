A- A+

FAMOSOS Jonathan Bailey é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People Ator britânico tem 37 anos e é conhecido por trabalhos como a série "Bridgerton" e o filme "Wicked"

Jonathan Bailey, conhecido pela série “Bridgerton”, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2025. O título foi concedido pela revista People e anunciado durante o programa “The Tonight Show”, com Jimmy Fallon, na noite da última segunda-feira (3).

Em entrevista à publicação, o ator britânico de 37 anos brincou com o reconhecimento. “Obviamente, estou incrivelmente lisonjeado. E é completamente absurdo. Era um segredo, então estou bastante ansioso para que alguns amigos e familiares descubram”, disse.

De acordo com Bailey, ele só havia falado sobre a eleição para o seu cachorro, Benson, que aparece com ele nas fotos da revista. O artista afirmou que seus amigos devem ficar chateados por não terem sido avisados, mas depois “darão gritinhos de alegria”.



“Eles me viram crescer. Por trás da máscara de ser um cara sexy, existem outras verdades que eles conhecem e presenciaram. Eles sabem dos segredos”, brincou o ator.

Jonathan Bailey vem ao Brasil nesta terça-feira (4) para um evento de lançamento do filme “Wicked: Parte 2”, que ocorre em São Paulo. O longa-metragem estreia no dia 20 de novembro.

É uma tradição anual da revista People eleger o homem mais sexy do mundo. Em 2024, foi escolhido o ator e diretor John Krasinski. Em anos anteriores, receberam o título nomes como Chris Evans, Idris Elba e Michael B. Jordan.



