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Jonathan e Drew Scott estreiam a nova série "Irmãos à Obra: Sob Pressão"; saiba quando

Estreia acontece na próxima quarta-feira, 15, às 20h30, no Discovery Home & Health e na HBO Max

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Jonathan e Drew Scott estreiam a nova série "Irmãos à Obra: Sob Pressão"Jonathan e Drew Scott estreiam a nova série "Irmãos à Obra: Sob Pressão" - Foto: Reprodução/HBO Max

Jonathan e Drew Scott vão expandir o universo de seu famoso programa, que agora ganha um novo spin-off com "Irmãos à Obra: Sob Pressão". Trata-se de uma produção de 14 episódios do Discovery Home & Health e HBO Max.

A novidade traz a dupla de irmãos ajudando compradores em busca da casa ideal dentro de um mercado conhecido pela competitividade.

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Em meio aos orçamentos limitados e oportunidades escassas, os compradores se veem cercados de desafios ao desejarem o imóvel dos sonhos e precisam lidar com suas expectativas, conciliando prioridades, necessidades e concessões ao longo da busca. Os irmãos Scott atuam como auxiliadores para que as famílias possam tomar as melhores decisões.

Quando estreia "Irmãos à Obra: Sob Pressão"?
"Irmãos À Obra: Sob Pressão" estreia na próxima quarta-feira, 15, às 20h30, no Discovery Home & Health e na HBO Max.

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