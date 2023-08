A- A+

MÚSICA E AUDIOVISUAL Jonathas de Andrade e Homero Basílio lançam livro na UFPE, com exibição de filmes e concerto "Olho da Rua - o livro da música do filme" aborda os processos criativos que deram origem ao filme

“Olho da Rua - o livro da música do filme” (Impressões de Minas Editora) ganha lançamento no Recife com uma sessão especial no Cinema da UFPE, no dia 15 de agosto, a partir das 16h. A publicação é o mais recente fruto da parceria entre o artista Jonathas de Andrade e o músico Homero Basílio.

Durante o evento, serão exibidos dois filmes dirigidos por Jonathas e com música composta por Homero: “Jogos Dirigidos” e “Olho da Rua”, este último com trilha sonora executada ao vivo. Após as exibições, os artistas participam de um bate-papo sobre o livro e os trabalhos audiovisuais.

Na publicação, Jonathas e Homero Basílio contam a história do filme “Olho da Rua” a partir de sua música, esmiuçando os procedimentos de ambos e enfatizando os múltiplos processos colaborativos que alicerçaram o projeto.



O filme em questão foi gravado na Praça do Hipódromo, na Zona Norte do Recife, com um elenco formado por cerca de 100 pessoas em situação de rua. Na obra, esse grupo se reúne para uma celebração, evidenciando as pulsões de vida e contestação política que permeiam suas vivências.

Jonathas, Homero e o jornalista Márcio Bastos assinam os textos presentes na obra, que conta ainda com fotografias e ilustrações inéditas, além de projeto gráfico de Priscila Gonzaga. Já disponível em pré-venda, o livro será lançado em uma edição especial de apenas 300 exemplares. Na caixa, impressa em serigrafia, há um volume com apresentação das cenas, anotações teatrais e história dos instrumentos; um songbook com as partituras ato a ato; e um miniposter criado para a obra, mostrando os instrumentos que dão vida à trilha sonora.

Na mesma semana, no dia 17, o título ganha um segundo lançamento no Ca-Já Restaurante, às 19h. Além de assistir ao filme, adquirir a obra e trocar ideias com os artistas, o público poderá saborear o cardápio assinado pelo chef Yuri Machado.



