ARTES VISUAIS Jonathas de Andrade lança catálogo de "Na Cidade da Ressaca" e recebe convidados para mesa redonda Atividades gratuitas acontecem no dia 8 (quinta-feira), às 19h, no MAMAM. Exposição fica em cartaz até o dia 18 de junho

Jonathas de Andrade lança o catálogo da exposição "Na Cidade da Ressaca", na quinta-feira (8), no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM). Com projeto gráfico assinado por Priscila Gonzaga, o livro registra as obras presentes na mostra retrospectiva que celebra os 15 anos de produção do artista visual. Na ocasião, o artista e o curador da exposição, Moacir dos Anjos, recebem para uma mesa redonda Alexandro de Jesus, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco; Cibele Barbosa, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco; e Gleyce Kelly Heitor, educadora, museóloga e diretora de educação e pesquisa na Oficina Francisco Brennand.

SucCom mais de quatro mil visitantes desde sua abertura, a exibição registra eixos importantes da obra de Jonathas de Andrade: a ligação com Pernambuco (o clima histórico, político e afetivo do território), o poder transformador da educação, a pulsão erótica e a insurreição contra o status quo. A mostra ocupa os três andares do MAMAM e propõe uma jornada por esse universo criativo, através de trabalhos produzidos ao longo dos últimos 15 anos e agrupados a partir de afinidades temáticas.

No catálogo da exposição, que será distribuído de forma gratuita, estão registradas as obras presentes na retrospectiva, assim como os textos curatoriais sobre elas. A curadoria de Moacir dos Anjos ressalta a ligação de Jonathas de Andrade com o Recife, cidade onde vive e desenvolve parte significativa de sua obra. Trabalhos em vídeo, fotografia e instalação convidam o visitante a trabalhar com vários sentidos, através de uma expografia que se constrói, também, a partir de uma sensualidade que emerge da mistura, do encontro dos diferentes.

Junto ao lançamento do catálogo, o artista visual e o curador promovem uma conversa em torno da mostra, com a participação de convidados de diferentes áreas, que contribuirão com olhares plurais sobre a obra de Jonathas. O encontro é aberto ao público, com vagas limitadas à capacidade do auditório do MAMAM.

A exposição conta com incentivo do Funcultura, Fundarpe/Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, e apoio da Galeria Nara Roesler e do MAMAM - Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães.

SERVIÇO

Lançamento do catálogo da exposição “Na Cidade da Ressaca”

Quando: Quinta-feira (8), às 19h

Onde: Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães - Mamam - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita

