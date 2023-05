A- A+

Debate Jonathas de Andrade recebe Movimento Pop Rua e elenco do filme "Olho da Rua" em encontro no MAMAM Conversa aberta ao público faz parte das ações da exposição "Na Cidade da Ressaca"

O artista visual Jonathas de Andrade recebe, neste sábado (20), o elenco do filme "Olho da Rua" e Jailson Santos, coordenador estadual do Movimento Nacional da População de Rua, em conversa aberta ao público às 15h no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), como parte das ações de sua exposição "Na Cidade da Ressaca".

"Olho da Rua", curta-metragem dirigido pelo próprio Jonathas de Andrade, foi gravado durante dois dias na Praça do Hipódromo, no Recife, e teve como uma das inspirações as técnicas do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. No elenco estão 100 pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social ligadas a abrigos públicos e iniciativas não governamentais, como o Movimento População de Rua de Pernambuco.

O filme propõe exercícios do olhar a partir do protagonismo de seu elenco, com ações como olhar-se no espelho, improvisar uma assembleia e promover uma festa coletiva no espaço público, em um tensionamento entre ficção e não-ficção. A trilha sonora da obra é assinada pelo percussionista Homero Basílio.

SERVIÇO

Encontro aberto com Jonathas de Andrade, Movimento Pop Rua e elenco do filme "Olho da Rua"

Quando: Sábado (20), às 15h

Onde: Mamam

Entrada gratuita

Veja também

Câncer Andy Rourke, baixista do The Smiths que morreu de câncer, financiou pesquisas após perder pai e irmã