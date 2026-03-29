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BBB 26 Jordana, Marciele e Solange formam paredão no BBB 26 Formação acelerada no Modo Turbo reuniu indicação do líder, poder do Big Fone e votos da casa em mais um Paredão Triplo

Jordana, Marciele e Solange formam paredão do BBB 26 neste domingo (29). A berlinda do Big Brother Brasil 26 foi definida neste em mais uma noite de Modo Turbo que acelerou a dinâmica do jogo.

O líder da semana, Ana Paula, decidiu sua indicação direta ao paredão: Solange Couto. Já Milena, que atendeu ao Big Fone mais cedo, também teve o poder de indicar um participante e escolheu para a Marciele para berlinda.

Votação da casa

Na votação da casa, Jordana votou em Leandro Boneco, enquanto Juliano escolheu Jordana. Solange Couto votou em Gabriela, e Marciele também indicou Leandro Boneco. Já Leandro Boneco votou em Gabriela, ao passo que Milena escolheu Jordana.

Chayane seguiu na mesma linha e votou em Jordana, enquanto Samira indicou Juliano, e Gabriela completou a votação escolhendo Juliano.

Assim, Jordana recebeu mais votos e foi ao paredão.

A eliminação de mais um participante acontecerá nesta terça-feira (31).

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