Jordana vence Prova do Anjo, fica imune e leva Gabi para o Monstro
Autoimune, o Anjo da semana livra Jordana do Paredão, que também será formado nesta sexta-feira (3)
Após etapa final disputada com Marciele e Ana Paula, Jordana vence e Prova do Anjo da semana, ganha imunidade e indica Gabi para o Castigo do Monstro.
Dividida em etapas, a Prova do Anjo desta sexta-feira (3) começou com os competidores tendo que atravessar portas e uma delas, apenas, dava passagem aos participantes para a etapa seguinte.
Quem conseguiu êxito seguiu para a próxima fase, e lá os participantes deveriam encontrar cartões com comando de posições para continuar na dinâmica.
E para a terceira fase, cada um deles deveria puxar uma corda em um barril suspenso, e três, apenas iriam para a etapa seguinte, a última da Prova desta sexta.
Jordana, Marciele e Ana Paula se classificaram para a fase final. E Jordana acertou o número e abriu uma geladeira com a marca de um patrocinador, se tornando o Anjo da semana e, com isso, ganhando a imunidade.
Na escolha do Monstro, a advogada escolheu Gabi para cumprir o castigo. Após o anúncio, as sisters tiveram discutiram de forma acirrada, com troca de farpas e acusações.