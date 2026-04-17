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BBB Jordana relembra brigas, reage a recado de Marciele e comenta beijo secreto em Jonas no BBB 26 Ex-BBB foi eliminada do reality com 71,80% após enfrentar o paredão contra Juliano Floss, que recebeu 26,14%, e Ana Paula Renault, com 2,06%

Eliminada do BBB 26 com 71,80% da média de votos, Jordana participou do Bate-Papo BBB na madrugada desta sexta-feira, 17, e revisitou momentos marcantes de sua trajetória no reality. Ela enfrentava o Paredão contra Juliano Floss, que recebeu 26,14%, e Ana Paula Renault, com 2,06%.

Em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a advogada comentou seus principais conflitos no jogo, alianças e relações dentro da casa, incluindo episódios que só pôde assistir após a saída.

Conflito com Ana Paula e influência de alianças

Um dos pontos centrais da participação de Jordana no programa foi o embate com Ana Paula Renault. Segundo a ex-sister, a relação começou a mudar a partir da aproximação com Aline Campos, com quem criou identificação logo no início.

"O que foi muito determinante entre mim e a Ana Paula foi que veio a Aline. A Aline foi a pessoa que eu mais me identifiquei ali naquele momento", afirmou.

Mesmo com a saída precoce de Aline, Jordana diz que a conexão influenciou sua leitura do jogo. "Ela me contou, me explicou algumas situações. Eu já tomei as dores, já fechei o meu coração para Ana Paula, já comecei a ver de outra forma."

Reação a Marciele expõe novo atrito fora da casa

Durante a entrevista, a advogada também assistiu ao recado deixado por Marciele, com quem tinha uma aliança dentro do jogo. A Cunhã foi questionada sobre quem gostaria de ver fora do programa e indicou Jordana, além de afirmar que não pretendia manter amizade com ela fora do reality.

Surpresa com a declaração, Jordana reagiu: "Mas o que que aconteceu tanto para tudo isso?"

Ceci Ribeiro explicou que algumas situações podem ter influenciado o posicionamento de Marciele, incluindo o beijo com Jonas Sulzbach, que não era de conhecimento dela dentro da casa, e comentários relacionados à alimentação.

"O que pegou para ela foi a questão da comida. Ela teria dito que isso era uma questão de ansiedade emocional e ver você questionando o quanto ela comia foi o que mais pesou", detalhou a apresentadora.

Gil do Vigor ainda levantou a possibilidade de um diálogo direto entre as duas durante o confinamento. Jordana, por sua vez, afirmou que evitou esse tipo de abordagem por considerar o tema delicado.

"Eu já sabia que era um assunto delicado. Eu sabia que ela não seria aberta para um diálogo assim. Eu conseguiria ter um diálogo, não acho que ela conseguiria, viria para querer se defender", disse.

Atrito com Chaiany foi o mais sensível

Outro conflito que marcou sua trajetória foi com Chaiany, iniciado ainda na Casa de Vidro. No programa, Jordana comentou o episódio e disse ter se sentido questionada.

"Ela me botar de mentirosa, de uma coisa que eu sabia que tinha feito?", disse.

Apesar dos desentendimentos, a advogada afirmou que esse foi o embate mais difícil emocionalmente. "Com a Chai, para mim, foi o mais delicado. Eu gostava dela, não queria ter essa rivalidade "

Relações dentro da casa e beijo 'secreto'

Durante o bate-papo, Jordana também reviu momentos íntimos vividos dentro do reality. Um deles foi o envolvimento com Jonas Sulzbach, mantido em sigilo durante o confinamento.

Questionada sobre o que teria acontecido sob o edredom, ela minimizou: "Não aconteceu nada demais. Um abraço, um amasso, mas nada que vocês estão pensando."

Em tom de brincadeira, completou: "A única coisa que a minha avó me pediu foi: não vá para o edredom. Eu fui, mas não da forma que você achou que eu fosse."

Jordana ainda apontou que o contexto do jogo pode ter influenciado a situação. "Foi uma pilhazinha da Ana Paula. Ela estava me azucrinando há semanas."

Além disso, a ex-sister relembrou o beijo com Marciele e destacou a conexão entre as duas. "Essa Marciele é gata, ela tem um sexy appeal", disse. Ao ser questionada sobre a possibilidade de um relacionamento, explicou: "Ao mesmo tempo era amizade. Como a gente ia continuar ali no jogo? [...] A química era sincera."

Julgamentos pela aparência fora do reality

Ao falar sobre sua trajetória pessoal, Jordana afirmou que sempre lidou com julgamentos relacionados à aparência. Segundo ela, isso também influenciou sua postura dentro do programa.

"Sempre fui muito julgada pela aparência. Olham para minha cara: Patricinha. Não sou. Filhinha da mamãe. Não sou. Sou, mas não da forma pejorativa", declarou.

A advogada disse ainda que cresceu ouvindo comentários que a associavam a traços negativos. "Já me julgaram como uma coisa ruim: Ela tem malícia, é maldosa'. Eu nunca quis me colocar no lugar de vítima."

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