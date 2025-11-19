A- A+

SHOW GRATUITO Jorge Aragão celebra 50 anos de carreira com show gratuito no Teatro Guararapes O projeto também trará exposição sobre a vida do artista além de oficinas com músicos da sua banda

A turnê “Jorge Aragão – 50 anos de Poesia”, que revisita a obra do cantor e compositor carioca, segue percorrendo o País e a próxima parada será Olinda, no dia 26 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes, com ingressos gratuitos e distribuídos online.

Idealizado por Tânia Aragão, o projeto propõe uma imersão inédita no universo artístico do sambista, reunindo diferentes públicos em grandes teatros do Brasil.

Professores e estudantes da rede pública, comunidades quilombolas, integrantes de ONGs e jovens músicos estão entre os convidados prioritários das sessões gratuitas.

Além dos espetáculos, serão oferecidas oficinas de instrumentos e palestras temáticas para a capacitação profissional de músicos, ministradas por integrantes da banda de Jorge Aragão.

Os ingressos para o show “Jorge Aragão - 50 anos de Poesia” ficarão disponíveis para retirada do público no dia 24 de novembro, ao meio-dia, no site do artista: jorgearagao50.com.br.

Repertório

O repertório revisita sucessos que marcaram cinco décadas de carreira, como “Malandro”, “Tendência”, “Coisa de Pele”, “Lucidez”, “Vou Festejar”, “Moleque Atrevido” e “Identidade”, entre outros clássicos gravados nas vozes de nomes como Beth Carvalho, Elza Soares, Emílio Santiago e Fundo de Quintal.

A apresentação conta, ainda, com a participação do ator Raphael Logam, que divide o palco com Aragão como narrador de passagens importantes da trajetória do compositor.

O espetáculo tem direção de Afonso Carvalho, cenário assinado por Zé Carratu e direção musical de Jerominho Fernandes.

Toda a turnê vem sendo registrada em vídeo, e se transformará em documentário sobre a relação de Jorge Aragão com os seus fãs e sua música, produzido pelo filmaker Adriano Von Markendorf, que também assina a direção de arte do projeto.

Exposição

Além do show, o público poderá conferir uma exposição que ficará instalada no Teatro Guararapes, reunindo fotos, painéis e material audiovisual sobre a vida e a obra do sambista.

A mostra é assinada por Gilberto Borges, com curadoria de Vera Pasqualin, e também conta com recursos de acessibilidade, incluindo transmissão em Libras.

SERVIÇO

Jorge Aragão - 50 anos de Poesia

Quando: 26 de novembro, às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos gratuitos - disponíveis no site jorgearagao50.com.br, a partir de 24 de novembro, às 12h

Oficinas - Sala Petrolândia

9h: Oficina de Cordas, com Leandro Saramago

11h: Oficina de Percussão (Leonardo Balanço)

Informações: jorgearagao50.com.br



