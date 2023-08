A- A+

Saúde Jorge Aragão: os 5 famosos que superaram o mesmo Linfoma não Hodgkin do cantor Linfoma não-Hodgkin afeta as células, vasos e órgãos do sistema linfático

Em entrevista ao Fantástico, neste domingo, Jorge Aragão comentou sobre o seu diagnóstico de portador do câncer de linfoma não-Hodgkin, que afeta as células, vasos e órgãos do sistema linfático, parte do sistema imunológico. O cantor está recebendo quimioterapia, que insere medicamentos no sangue para destruir as células doentes.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin. Mas os dois subtipos mais comuns são: difuso de grandes células B (linfoma agressivo) e folicular (linfoma indolente). Eles podem acometer crianças, adolescentes e adultos. Porém, é mais comum durante o envelhecimento.

Outros famosos diagnosticados e curados do linfoma

O ator Reynaldo Gianecchini, diagnosticado em 2011 com a doença após ter sido internado com suposto sintoma de faringite no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele recebeu o tratamento de quimioterapia e passou por um autotransplante de medula óssea em janeiro de 2012.

Para o ator Edson Celulari, a notícia veio em junho de 2016. O artista passou por quimioterapia, além de outras 12 sessões de radioterapia até novembro do mesmo ano.

A ex-presidente Dilma Rousseff, foi diagnosticada em 2009, quando ainda era ministra da Casa Civil. Ela também passou pela quimioterapia e conseguiu entrar em remissão.

A escritora Gloria Perez recebeu a confirmação de um tumor na tireoide em 2009. Ela passou por cirurgia de urgência para retirada da tireoide em abril, seguida de seis sessões de quimioterapia com intervalos de 21 dias.

Já a atriz de Hollywood Jane Fonda descobriu aos 84 anos que estava com o câncer. A americana vencedora do Oscar revelou em 2022 que a doença estava em remissão, dois meses após começar o tratamento quimioterápico.

Veja também

famosos MrBeast e a indigestão da má fama no YouTube