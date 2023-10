A- A+

samba Jorge Aragão retorna ao Recife e fará show em novembro Com 40 anos de carreira, o artista chega à capital pernambucana com um repertório que passeia por toda a sua história

Um dos nomes mais fortes do samba brasileiro, o cantor Jorge Aragão retorna ao Recife, no dia 14 de novembro, para surpreender os fãs pernambucanos com uma apresentação inédita no Teatro Guararapes.

Com 40 anos de carreira, o artista chega à capital pernambucana com um repertório que passeia por toda a sua história. A apresentação contará com grandes hits, entre eles, “Papel de pão”, “Falsa consideração” e “Coisa de Pele”.

Já disponíveis na bilheteria do Teatro Guararapes e online no site Sympla, os ingressos custam R$ 90 (balcão), R$ 130 (plateia silver) e R$ 180 (plateia gold)

