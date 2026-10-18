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SHOW Jorge Ben Jor emociona 51 mil pessoas em São Paulo, com o show "Alquimia Popular Brasileira" Com repertório de clássicos, referências à cultura afro-brasileira e participação surpresa de convidados, cantor vive noite de lágrimas, homenagens e comunhão com o público

Diante de 51 mil pessoas, o cantor e compositor Jorge Ben Jor se emocionou durante a interpretação de “Alcohol” e, com lágrimas nos olhos, adaptou um dos versos da música para expressar o que sentia: “Eu gosto tanto de vocês!”.

A cena aconteceu neste sábado (17), durante “Alquimia Popular Brasileira”, apresentação organizada pela 30e e apresentada pelo Itaú Live.

O espetáculo foi o único compromisso do artista com o público paulistano em 2026, em uma agenda que prevê poucas apresentações ao longo do ano.

A dimensão coletiva da música de Jorge já havia sido destacada pelo próprio artista quando o show foi anunciado. “O palco é o lugar onde a música se completa. Quando vejo milhares de pessoas cantando juntas, sinto que as canções ganham uma força renovada”, afirmou.

No estádio, a previsão se confirmou em uma sequência de refrões entoados em uníssono, ao longo de mais de duas horas dedicadas a composições que atravessam gerações.

Ao lado da Banda do Zé Pretinho, o cantor deu início à apresentação com “Ave Anjos Angeli” e “Jorge de Capadócia”.

Na sequência, vieram sucessos como “País Tropical”, “Mas Que Nada”, “Fio Maravilha” e “W/Brasil”. Nesta última, Jorge aproveitou para reverenciar Tim Maia, amigo que recebeu uma lembrança especial diante da multidão. A menção ao eterno Síndico foi acompanhada por uma reação calorosa das arquibancadas.

A concepção visual também ajudou a ampliar o alcance da apresentação. Em “Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas”, os telões recuperaram elementos associados a "A Tábua de Esmeralda" (1974), um dos trabalhos fundamentais da trajetória do músico.

A cultura africana ganhou destaque em outro trecho, com a participação de bailarinos. Já a paixão nacional pelo futebol apareceu em “Fio Maravilha”, quando Jorge simulou a narração de um gol, incorporando ao espetáculo uma das marcas de seu imaginário musical.

Em “Errare Humanum Est”, o público criou outro cenário para a noite: milhares de celulares acesos espalharam pontos de luz pelas arquibancadas.

A emoção que tomou conta do cantor em “Alcohol” não foi o único momento de proximidade com a plateia. Ao longo do show, Jorge agradeceu repetidamente as manifestações de carinho, enquanto o público respondia com aplausos e declarações de amor.

A troca ganhou um capítulo extra nos minutos finais, quando amigos do artista apareceram de surpresa no palco. Entre os convidados estavam Simoninha, Samuel Rosa, Edi Rock, Rael e Baby do Brasil.

Antes de se despedir, Jorge ampliou o agradecimento para além de quem acompanhava o espetáculo. “Obrigado, meu Deus, e a vocês todos. Obrigado à minha mãe, ao meu pai e à mãe e ao pai de vocês todos”, disse. Das arquibancadas, veio a resposta: “Jorge, eu te amo!”.

A despedida se prolongou. Fogos de artifício e papel picado deram o tom dos instantes finais, enquanto as 51 mil pessoas celebravam uma trajetória que há décadas integra o repertório afetivo e musical do Brasil.

*Com informações da assessoria

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