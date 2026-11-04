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JORGE & MATEUS Jorge, da dupla com Mateus, afirma que falas atribuídas a ele sobre o Nordeste "não são verdadeiras" Em 20 de outubro, Jorge participou de um encontro de cantores sertanejos que apoiavam a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, onde cantou "Pode chorar, mas eu não voto no PT"

Após ter shows cancelados nas festas de Réveillon do Recife e de Fortaleza, o cantor Jorge, da dupla com Mateus, se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto nesta quarta-feira (4).

Em 20 de outubro, Jorge participou de um encontro de cantores sertanejos que apoiavam a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Em determinado momento, ele apareceu cantando: "Pode chorar, mas eu não voto no PT".

Depois que Jorge & Mateus foram anunciados entre as atrações das celebrações de fim de ano do Recife e de Fortaleza, o assunto voltou à tona. Internautas pediram que os músicos não voltassem a se apresentar no Nordeste, enquanto outros questionaram a relação dos dois com o público da região.

Nas redes sociais, Jorge afirmou que achou importante se posicionar porque as falas que estão sendo atribuídas a ele, "especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras".

"Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito. Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla", afirmou.

Nas eleições deste ano, o Nordeste voltou a dar a maioria dos votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito presidente da República. Por mais que apoiasse a posição, no pronunciamento, Jorge destacou que respeita "as diferentes opiniões".

"Acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito", afirmou.

O cantor também afirmou que tem "uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira".

"Ao longo da minha carreira, tive o privilégio de conhecer todos os estados do Nordeste, cantar para milhares de pessoas e receber um carinho que sempre levarei comigo", disse.

"Independentemente de qualquer diferença, meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros", completou.

Shows cancelados

Na noite dessa (3), as duas prefeituras anunciaram o cancelamento das apresentações. Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a contratação da dupla havia sido negociada meses antes, mas que a repercussão política acabou desviando o foco da proposta do evento.

"Eu quero informar que essas negociações são tocadas com meses de antecedência e sempre buscando o melhor para o público. Porém, diante das questões posteriores que geraram polêmica, tirando o foco do nosso real objetivo, que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do país, foi acordado o cancelamento do contrato de participação da dupla na celebração deste ano, de forma absolutamente legal", declarou o prefeito, em vídeo publicado no Instagram.

No Recife, onde Jorge & Mateus se apresentariam em 27 de dezembro, o prefeito Victor Marques (PCdoB) também anunciou a retirada dos músicos da programação. Um dia antes, ele havia defendido a necessidade de superar as divisões políticas após as eleições, citando uma declaração de Lula sobre o respeito às diferenças. Na terça-feira, porém, justificou a mudança de decisão.

"Final de ano é sempre um momento de união, unidade, fraternidade, estar junto de quem a gente ama, de muito amor e também de renovação da esperança. E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge e Mateus dentro da nossa programação", afirmou o prefeito.

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