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INDÚSTRIA DA MÚSICA Jorge Davidson revisita os bastidores da música brasileira em livro sobre sua trajetória nas gravado Em "Em Sintonia com o Sucesso", executivo que participou da carreira de nomes como Blitz, Paralamas, Legião Urbana e Chico Science & Nação Zumbi recupera 50 anos de histórias da indústria fonográfica

A história da música brasileira também pode ser contada a partir das salas de reunião, das fitas demo que circulavam pelas gravadoras e dos ouvidos atentos de quem precisava reconhecer, antes do público, os artistas capazes de marcar uma geração.

Durante três décadas à frente de departamentos artísticos de companhias como EMI, Sony Music e BMG, Jorge Davidson ocupou justamente essa posição estratégica.

Foi um dos responsáveis por levar ao mercado nomes que se tornariam referências da música nacional, de Blitz, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana a Skank, Gabriel O Pensador e Chico Science & Nação Zumbi.

Agora, essa experiência ganha registro em “Em Sintonia com o Sucesso – A arte de revelar talentos na música brasileira”, livro lançado em outubro pela Gryphus Editora.

A publicação reúne lembranças pessoais, bastidores da indústria fonográfica e episódios que ajudam a compreender como determinadas escolhas artísticas contribuíram para desenhar a música popular brasileira nas últimas décadas.

Nascido em Salvador (BA) e criado no Rio de Janeiro (RJ), Davidson soma cerca de 50 anos de atividade no setor de entretenimento, considerando também os trabalhos realizados depois de sua passagem pelas grandes gravadoras.

Sua trajetória inclui mais de 100 milhões de discos vendidos associados aos artistas com os quais trabalhou, além de uma coleção de certificações de Ouro, Platina e Diamante.

O próprio autor faz questão de estabelecer uma diferença sobre a natureza do projeto: “Não é uma biografia, é um livro de memórias”.

A narrativa começa muito antes dos cargos executivos, dos contratos e dos grandes lançamentos. Reconstitui a formação familiar, os anos de juventude em Copacabana, a relação com o esporte e, principalmente, a educação musical que forneceu as ferramentas para seu futuro profissional.

Dos discos de casa às decisões de gravadora

A primeira escola de Davidson foi a própria sala de casa. O pai mantinha uma coleção de discos e apresentava ao filho nomes como Dorival Caymmi, Ray Charles, Frank Sinatra, Dolores Duran e Silvio Caldas.

Na adolescência, a curiosidade se expandiu para o rock britânico, com Beatles, Rolling Stones, The Who e outras bandas que alimentavam a chamada invasão britânica. A música brasileira também ocupava espaço importante, com Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Wilson Simonal, Elis Regina, Jorge Ben e Tim Maia.

O caminho até a indústria fonográfica, entretanto, passou pelo jornalismo e pelo rádio. Depois de uma experiência na TV Globo, em 1971, Davidson percebeu que não tinha vocação para a reportagem.

Encontrou nas emissoras de rádio um campo mais próximo de seus interesses. Na Rádio Federal, participou de uma programação dedicada ao rock e ao jazz.

Mais tarde, na Rádio Mauá, assumiu a tarefa de reformular o perfil da emissora, aproximando-a de uma programação pop.

Foi nesse ambiente que começou a desenvolver uma habilidade que se tornaria central em sua carreira: a seleção de repertório.

A passagem para a EMI, em 1976, aconteceu como gerente de produto da Capitol Records, braço americano da companhia.

Inicialmente responsável pelo catálogo internacional, trabalhou com artistas como Queen, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, The Police, Kraftwerk e Duran Duran.

Davidson considera esse período uma espécie de formação avançada para o trabalho que viria depois. “Eu considero que o internacional foi a minha pós-graduação no trabalho da gravadora”, afirma.

A experiência envolvia não apenas conhecer profundamente os artistas e seus repertórios, mas compreender estratégias de lançamento, planejamento artístico, marketing e promoção. Era uma preparação para assumir responsabilidades cada vez maiores dentro da companhia.

"Em Sintonia com o Sucesso" | Imagem: Reprodução

As fitas que anteciparam uma geração

A chegada ao repertório nacional da EMI marcou uma virada. Ainda no departamento internacional, Davidson apresentou aos executivos da gravadora as fitas de duas bandas que começavam a chamar atenção no circuito carioca: Blitz e Paralamas do Sucesso.

No primeiro caso, a aproximação veio de sua amizade antiga com Evandro Mesquita. No segundo, a indicação surgiu a partir de uma fita demo encaminhada pela Rádio Fluminense, conhecida como A Maldita.

Os dois movimentos deram resultado e abriram caminho para sua promoção a diretor artístico. Já no novo cargo, sua primeira contratação foi a Legião Urbana, em 1984.

Durante os anos seguintes, Davidson também trabalhou com nomes como Marisa Monte, Marina Lima, Gonzaguinha, Plebe Rude, 14 Bis e Kiko Zambianchi.

Davidson e o Manguebeat

Em 1993, assumiu a direção artística da Sony Music. Foi nesse período que sua história profissional se cruzou com a de Chico Science e Nação Zumbi, um dos encontros mais significativos de sua trajetória.

O executivo já acompanhava as informações sobre o movimento Manguebeat quando soube que Chico e os músicos da Nação Zumbi viajariam de Recife a São Paulo para uma apresentação no Aeroanta.

Decidiu assistir ao show pessoalmente. A apresentação aconteceu em condições técnicas difíceis, mas isso não impediu que o impacto fosse imediato.

Davidson procurou Chico logo depois e conduziu pessoalmente a negociação com a gravadora.

Fez questão de corrigir uma possível interpretação sobre seu papel naquele episódio: não foi apenas um intermediário. “Eu contratei, eu era o responsável, eu era o diretor artístico”, ressalta.

Levou o músico ao Rio de Janeiro, apresentou o contrato e Chico retornou a Recife já contratado pela Sony.

A lembrança vem acompanhada de uma avaliação sobre a dimensão do artista pernambucano. Davidson considera uma perda enorme a morte precoce de Chico, apenas dois anos depois do início de sua carreira. “Um artista que, se não tivesse ido tão cedo, hoje estaria no panteão dos maiores do Brasil”, afirma.

Na Sony, o executivo também participou das contratações de Gabriel O Pensador, Skank, Planet Hemp e Jota Quest, além de trabalhar no desenvolvimento de carreiras como as de Daniela Mercury, Adriana Calcanhotto e Cidade Negra.

Depois, seguiu para a BMG, onde chegou à vice-presidência artística. Nesse período, voltou sua atenção também para a música popular, trabalhando com nomes como Lenine, Ana Carolina, Fábio Júnior, Alexandre Pires, Só Pra Contrariar, Dudu Nobre e grupo Revelação.

A indústria mudou, mas o catálogo permanece

A experiência acumulada em diferentes empresas e segmentos permitiu a Davidson acompanhar transformações profundas no negócio da música: da hegemonia do LP à chegada do CD, da popularização do MP3 à consolidação das plataformas de streaming.

O executivo identifica uma diferença fundamental entre o mercado em que construiu sua carreira e a dinâmica contemporânea.

Durante boa parte de sua atuação, o trabalho das gravadoras estava voltado para o desenvolvimento de artistas e a construção de álbuns capazes de permanecer relevantes por muitos anos. Hoje, na avaliação dele, a lógica dos lançamentos se tornou mais fragmentada, com maior concentração em músicas avulsas e resultados imediatos.

“Eu sempre trabalhei carreiras, discos, obras completas, de interesse do público e de permanência no catálogo”, explica.

Como exemplos, menciona artistas com os quais trabalhou e que continuam presentes no repertório de diferentes gerações, como Marisa Monte, Chico Science, Skank, Lenine, Jota Quest e Cidade Negra.

Sua crítica não se dirige necessariamente às novas ferramentas ou à facilidade de circulação da música, mas à dificuldade de transformar um sucesso momentâneo em uma obra duradoura.

“Hoje em dia, eu não vejo mais isso. Vejo gravar uma música, fazer um sucesso efêmero”, observa. E resume sua percepção em uma distinção: “Não se fazem obras, não se fazem discos, mas se fazem músicas”.

Há também um paradoxo econômico nessa transformação. Embora o streaming tenha ampliado as possibilidades de distribuição e consumo, Davidson chama atenção para a força do repertório produzido em décadas anteriores dentro das próprias plataformas.

Segundo sua avaliação, cerca de 80% da música consumida nesses serviços corresponde a catálogos já consolidados, resultado de um trabalho artístico e empresarial construído ao longo do tempo.

A questão que o inquieta é a capacidade de os artistas contemporâneos construírem repertórios que atravessem décadas. “Se esses artistas vão poder se manter, se vão construir catálogo para serem ouvidos daqui a 40, 50, 60 anos? Eu creio que não”, pondera.

Um novo capítulo fora das gravadoras

Desde 2005, quando decidiu deixar a estrutura das grandes companhias, Davidson passou a desenvolver projetos próprios.

Fundou a Breta Music e a editora Davidsongs, trabalhou com produção musical, consultoria e direção artística e participou de projetos televisivos, como o Prêmio Multishow.

Também esteve envolvido em produções com artistas de diferentes gerações, incluindo Gilberto Gil, Ana Carolina, Paralamas do Sucesso, Nação Zumbi, Pitty e Gabriel O Pensador.

Nos últimos anos, aproximou-se ainda mais do entretenimento esportivo, área na qual trabalha com curadoria musical e projetos ligados às arenas.

A conexão entre música e futebol, duas de suas paixões antigas, abriu uma nova frente de atuação. Em parceria com os filhos, participa de iniciativas de infotainment, com conteúdo informativo e atrações de entretenimento para o público de eventos esportivos.

O lançamento do livro representa, nesse contexto, uma oportunidade de organizar e compartilhar uma memória que ultrapassa sua experiência individual.

Afinal, as histórias de Davidson também passam por momentos decisivos da música brasileira: a consolidação do rock nacional nos anos 1980, a explosão do Manguebeat na década seguinte, a diversificação do pop e a expansão de artistas brasileiros para outros mercados.

Ao escolher o disco como referência central de sua trajetória, o executivo também registra uma maneira particular de compreender a música e o trabalho das gravadoras.

“Eu sou do disco, eu trabalhei no disco, eu trabalhei em obras. As pessoas se reuniam para ouvir os discos coletivamente”, diz.

Em tempos de consumo cada vez mais rápido e fragmentado, “Em Sintonia com o Sucesso” recupera justamente a história de quem participou da construção de repertórios que continuam circulando muito depois de seus primeiros lançamentos.





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