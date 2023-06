A- A+

Música Jorge Du Peixe apresenta "Baião Granfino" no Pátio de São Pedro, no dia 30 de junho O cantor e compositor pernambucano vai apresentar o repertório do disco onde interpreta músicas de Luiz Gonzaga

Jorge Du Peixe apresenta na próxima sexta-feira, dia 30 de junho, no Pátio de São Pedro, no Recife, o show do elogiado álbum “Baião Granfino”, projeto que interpreta músicas de Luiz Gonzaga. “Feliz de poder levar o show ‘Baião Granfino’, com os clássicos de Luiz Gonzaga, neste período de festejos juninos aberto no centro de Recife, e ainda levando uma parte dos músicos que gravaram o disco”, diz o artista.

O show faz parte do Recife Junino, que terá programação especial no Pátio de São Pedro, polo festivo e emblemático da cidade. A festa, preparada pela Prefeitura do Recife, vai celebrar seu padroeiro nos próximos dias 28, 29 e 30 com várias atrações. A programação celebrará também o aniversário da rádio pública Frei Caneca FM.



No repertório do show, entram clássicos como “O Fole Roncou”, “Sabiá”, “Pagode Russo”, “Qui Nem Jiló” e “Sanfona Sentida”, raridades como “Acácia Amarela” e “Baião Granfino”, e até músicas pouco conhecidas, como a maracatu-canção “Rei Bantu”, “Orélia” e “Assum Preto”. Além das faixas do disco, o artista compilou outras canções do mesmo universo como “Maria, Minha Maria” (Siba e Fuloresta), “Erva Rasteira” e “Festa” (Gonzaguinha) e “Pau de Arara” (Luiz Gonzaga/Guio de Moraes).

Ao lado de Jorge Du Peixe (voz), a banda que o acompanhará é formada por músicos que participaram da gravação de “Baião Granfino”, como Bruno Buarque (bateria), Lello Bezerra (guitarra), Sthe Araújo (percussão e voz), Xeina Barros (percussão e voz) e Fábio Pinczowski (baixo), além de Nanda Guedes (sanfona).

Baião Garnfino

Lançado em 2021 pelo Selo Babel, o álbum traz versões das músicas de Luiz Gonzaga com novas propostas sonoras e arranjos sofisticados, aliado a interpretação potente de Du Peixe.

Ao som de baião, forró, xaxado e maxixe, passando pelo maracatu, ska e bolero, o frontman da Nação Zumbi mistura tudo em um show vibrante e dançante, com músicas de variadas fases da carreira do Rei do Baião, além de algumas surpresas.

Serviço:

Jorge Du Peixe apresenta o Baião Granfino

Pátio de São Pedro - Santo Antônio, Recife - PE.

Dia 30/06 (Sexta-feira), às 21h

Palco Frei Caneca

