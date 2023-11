A- A+

Sertanejo Jorge e Mateus desembarcam no Recife com turnê 'Único' em dezembro Wesley Safadão, Vintage Culture, Mari Fernandes e Pedro Libe completam o line-up, em comemoração aos 18 anos de carreira da dupla

Jorge e Mateus desembarcam no Recife com o projeto Único, que comemora os 18 anos de carreira da dupla. O evento será na Área Externa do Centro de Convenções, a partir das 18h. Além dos anfitriões, Wesley Safadão, Vintage Culture, Mari Fernandes e Pedro Libe completam o line-up.

Recife é a última cidade a receber o projeto e, para celebrar em grande estilo, o repertório do show passa por todas as fases, trazendo sucessos antigos e atuais da dupla. O evento é dividido em três setores: Vip 5 Regras, Open Bar Todo Seu e Único Wedo.

Juntos desde 2005, Jorge e Mateus foram indicados, este ano, ao prêmio Latin GRAMMY 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto “É Simples Assim”, gravado em fevereiro de 2022.

Os ingressos estão à venda na Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista, e no site www.quero2ingressos.com.br, a partir de R$ 110,00. Mais informações estão disponíveis nos perfis @bg.promocoes e @unicorecife.

