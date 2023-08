Jorge & Mateus lançam videoclipe de "Dói" nesta sexta-feira (04); saiba mais

A- A+

Nesta quinta-feira (03), a dupla sertaneja Jorge & Mateus lançou seu novo single "Dói". A faixa chegou às plataformas digitais pela Som Livre, uma empresa de música que faz parte da Sony Music Entertainment, e é o primeiro lançamento da dupla desde o álbum "É Simples Assim". Um videoclipe inédito também estará disponível no canal oficial de Jorge & Mateus no YouTube, a partir das 11h desta sexta-feira (04).

Com composição assinada por Gustavo Abreu Tavares, Matheus Rosado de Oliveira, Guilherme Oliveira do Bem e Daniel Gonçalves Vicentine, a canção fala sobre alguém que está passando pelo término de um relacionamento longo e descobrindo as dificuldades do processo de reaadaptção à vida de solteiro, e promete gerar identificação com os fãs da dupla.

“Nós sempre escolhemos falar sobre o amor, às vezes um amor que tá bem, ou um amor que está sofrido porque houve um rompimento, que é o caso dessa nova música. Tem muita coisa na vida que ‘Dói’, mas você ter que se desacostumar de algo que faz parte da sua rotina é mais complicado, então, realmente ‘Dói’ quando você tem que se desfazer daquele amor que você achava que duraria a vida toda”, diz Jorge.

“Essa é mais uma música que com certeza vai encaixar na vida ou no relacionamento de alguém. Se você estiver sofrendo, se apegue a essa letra, provavelmente vai te ajudar nesses momentos. Nós sempre gostamos de falar sobre coisas do cotidiano. Todas as músicas do nosso repertório são assuntos que encaixam na vida das pessoas, em vários tipos de sentimentos e momentos. E é o que a gente tem feito e vai fazer, sempre. Esperamos que gostem do nosso novo som”, completa Mateus.

