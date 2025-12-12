A- A+

DESPEDIDA Jorge e Mateus revelam data do último show antes do hiato por tempo indeterminado Dupla sertaneja se apresenta camarote do Carnaval de Salvador, em fevereiro

Jorge e Mateus anunciaram a data do último show antes da dupla entrar em hiato por tempo indeterminado. A despedida oficial será em 17 e 18 de fevereiro, em Salvador, na Bahia.

As apresentações, que ocorrem durante o Carnaval, serão exclusivas para o Camarote do Vila. As informações foram reveladas por Leo Goes, sócio-diretor do camarote, à revista Quem.

A dupla sertaneja revelou em 2024 que daria uma pausa na carreira. Para se despedir do público e celebrar duas décadas de trajetória, a “Turnê 20 Anos” tem percorrido diversas partes do País, incluindo Pernambuco.



Em dezembro, a turnê ainda cumpre agenda por Maringá (PR), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Florianópolis (SC), Balneário Camboriú (SC), Trancoso (BA), Salvador (BA) e Praia do Forte (BA). Jorge e Mateus também farão shows em Miami e Boston, nos Estados Unidos, em janeiro de 2026.

Veja também