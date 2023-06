Jorge Luis Borges: sobrinha da viúva do escritor argentino vira gestora de sua obra

A- A+

María Victoria Kodama, sobrinha de María Kodama — viúva de Jorge Luis Borges (1899-1986), que morreu no ano passado —, é a nova gestora da obra do escritor argentino. Após a apresentação à Justiça como "herdeiros únicos" da sucessão de Kodama (que inclui o legado de Borges), houve vários avanços no processo, como confirmou o La Nacion na semana passada.

"Fui nomeada administradora provisória da sucessão", confirma agora a representante legal de seus irmãos e dela mesma, María Victoria Kodama. Isso significa que ela pode administrar os bens da tia (abrir prazos fixos para que o dinheiro em contas bancárias não se desvalorize, renovar ou assinar contratos se necessário, por exemplo), mas sem se desfazer deles.

Também revelou o mistério sobre o legado de Borges e destruiu as ilusões daqueles que esperavam que uma obra tão importante pudesse ser gerida pelo Estado ou por universidades nacionais ou estrangeiras.

"Nossa intenção é continuar com o trabalho de María Kodama, protegendo e divulgando a obra de Borges como ela fez em vida", declara María Victoria Kodama. "Para tanto, estamos em contato com seu representante literário (o americano Andrew Wylie, conhecido como 'o Chacal' pela ferocidade com que defende os direitos de seus clientes) e com os membros da Fundação Internacional Jorge Luis Borges. Será uma honra para nós realizar uma tarefa tão importante", concluiu.

Andrew Wylie ainda não respondeu às perguntas do La Nacion sobre as negociações com os irmãos Kodama. Este anúncio significa que os sobrinhos não vão vender os direitos da obra do "tio" Borges.

"Agora, vamos aguardar a declaração de herdeiros, que será o próximo passo processual", acrescentou María Victoria Kodama.

Ainda não se sabe quem ficará a cargo da obra do maior escritor argentino, que para alguns pesquisadores nacionais e estrangeiros foi muito mal editada.

Da Fundação Internacional Jorge Luis Borges, Fernando Flores Maio informou que continuam os preparativos para a Conferência Borges, que será realizada em agosto, no Centro Cultural Borges, em Buenos Aires.

"Continuamos nossas tarefas e também cumprimos o que a justiça indica. Em breve, haverá novidades e poderemos nos encontrar com os herdeiros designados. Victoria Kodama e dois de seus irmãos participaram da oração em memória de Maria feita pelo Fórum Social Ecumênico, que dirijo. Eles são muito gentis e respeitosos. Estamos dispostos a colaborar no que for preciso para homenagear Borges e Kodama", afirmou Flores Maio.

