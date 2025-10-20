Ter, 21 de Outubro

JORGE & MATEUS

Jorge & Mateus: dupla celebra duas décadas de carreira com show em Olinda, neste sábado (25)

Turnê tem percorrido palcos País afora, e também marca despedida da dupla que dará uma pausa na trajetória

Jorge & Mateus, cantoresJorge & Mateus, cantores - Foto: Alisson Demétrio e Cadu Fernandes/Divulgação

A passagem da dupla Jorge & Mateus por Pernambuco, no próximo sábado (25), vai marcar dois momentos da carreira dos artistas sertanejos: a celebração de duas décadas de trajetória e a despedida dos palcos para uma pausa na carreira já anunciada por ambos.

Dessa forma, o show, que acontece na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, será especial para os fãs da dupla de cantores de Goiás, cortejados em todo o Brasil. 

Na ocasião, aliás, Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe incrementam a noite, que está com os derradeiros ingressos à venda no site Q2 Ingressos.

 

No repertório, um passeio por 21 anos de música com hits conhecidos do público e canções mais recentes da dupla, que teve o álbum de estreia "Ao Vivo em Goiânia", lançado em 2007.



A partir de então, canções como "Pode Chorar" e "De Tanto Querer" se somaram a outras tantas, incluindo "Voa Beija-Flor" e "Os Anjos Cantam", entre as mais tocadas dos parceiros musicais Jorge & Mateus.

SERVIÇO
Jorge & Mateus
Com participação de Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe
Quando: Sábado (25), a partir das 20h
Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho
Ingressos a partir de R$ 200 no site Q2 Ingressos
Informações: (81) 4042-8400 // @jorgeemateus

 

