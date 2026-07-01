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paço do frevo Jorge Mautner faz pocket show no Recife, no dia 12 de julho; saiba mais Compositor, escritor, músico e cantor se apresenta no Paço do Frevo em comemoração aos seus 85 anos

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Uma das mentes mais criativas da música brasileira, Jorge Mautner tem data marcada para desembarcar no Recife. O compositor, cantor, escritor e pensador faz um pocket show no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, no próximo dia 12 de julho, às 16h, dentro das celebrações dos seus 85 anos de vida.

O artista divide o palco com a sua parceira musical Cecilia Beraba e ainda convida os pernambucanos Louise França, Fred Zero Quatro, Juliano Holanda e Zeh Rocha para completar a sua única apresentação na cidade.



Há quem não saiba (pasmem) que Mautner é o autor de uma canção que virou o estandarte musical do movimento manguebeat: "Maracatu Atômico".



Os ingressos já estão sendo vendidos e custam R$ 80 e R$ 40 (meia) no primeiro lote.

Bate-papo

No mesmo dia, o jornalista, DJ e gestor cultural Renato L vai conduzir um papo com Jorge Mautner sobre seu processo criativo, arte e conexão entre o Tropicalismo e o ecossistema musical do Recife.

O evento marca ainda o lançamento do livro "Poemas Selecionados", com 50 poesias escritas por Mautner entre 2019 e 2021.

O ponto alto desse momento promete ser a leitura pelo próprio escritor de trechos da obra, descrita como uma meditação sobre temas que ocupam a sua mente: os fenômenos da natureza, a experiência das emoções, o estado do mundo, a velhice e a vizinhança da morte.

SERVIÇO

Jorge Mautner no Paço do Frevo

Programação completa: pocket show acompanhado de Cecilia Beraba e participação de Louise França, Fred Zero Quatro, Juliano Holanda e Zeh Rocha; lançamento do livro “Poemas Selecionados”; e bate-papo conduzido pelo jornalista Renato L

Quando: 12 de julho, às 16h

Onde: Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Ingresso: R$ 80 e R$ 40 (meia), à venda na Sympla

Informações: @pacodofrevo

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