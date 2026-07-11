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REENCONTRO Jorge Mautner: "O filho do Holocausto" reencontra a terra do "Maracatu Atômico" Artista que atravessou Tropicalismo, Manguebeat e a literatura brasileira faz pocket-show, lança novo livro no Paço do Frevo e reafirma a força da mestiçagem cultural que moldou sua obra

Poucos artistas brasileiros conseguiram transformar vida, pensamento e arte em uma mesma corrente criativa como Jorge Mautner.

Aos 85 anos, o compositor, escritor, violinista e pensador carioca chega ao Recife neste domingo (12), para um encontro que reúne música, literatura e conversa no Paço do Frevo.

A programação inclui pocket-show ao lado da cantora Cecilia Beraba – com as participações de Fred Zeroquatro Juliano Holanda, Zeh Rocha, Valdi Afonjah e Breno Lira –, lançamento do seu livro “Poemas Selecionados” e um bate-papo conduzido pelo jornalista e DJ Renato L, com o advogado Fábio Cesnik e a atriz, bailarina e produtora Ana Paula Jones.

Figura decisiva na construção do imaginário tropicalista – ainda antes de o movimento ganhar nome e forma –, Mautner é filho de judeus europeus refugiados do nazismo (daí a alcunha “O Filho do Holocausto”), nascido no Brasil um mês após a chegada dos pais nos trópicos.

Forjou um universo onde o pensamento judaico, o candomblé, a filosofia, a música popular e a cultura afro-brasileira passaram a coexistir em sua criação.

Essa visão antropofágica também atravessa sua literatura: em 1963, aos 21 anos, recebeu o Prêmio Jabuti pelo romance “Deus da Chuva e da Morte”, inaugurando uma trajetória que nunca reconheceu fronteiras entre palavra e canção.

Jorge Mautner faz pocket-show com a cantora e atriz Cecilia Beraba | Foto: Cinthia Aquino/Divulgação

Do Tropicalismo ao batuque atômico

Embora nunca tenha pertencido oficialmente ao tropicalismo, Mautner ajudou a formular muitos dos princípios que marcariam aquela revolução estética. Para ele, seis décadas depois, a essência permanece viva.

"O tropicalismo é a própria alma do Brasil. Ele representa essa coisa incrível que é o amor, a poesia e o mistério da felicidade. O tempo todo como emoção de amor, de paixão, de felicidade, de esperança e de consolo", afirma.

Sua influência alcançou também outra transformação decisiva da música brasileira. Composta ao lado de Nelson Jacobina, em 1974, "Maracatu Atômico" ganhou nova dimensão ao ser recriada por Chico Science & Nação Zumbi no álbum “Afrociberdelia” (1996), tornando-se um dos hinos do manguebeat.

Mautner também é um dos protagonistas do projeto “Kaosnavial”, que marcou o encontro entre a sua “Mitologia do Kaos” e as raízes do maracatu rural da Zona da Mata de Pernambuco, através de Mestre Zé Duda, do Maracatu Estrela de Ouro, de Aliança. O projeto rendeu álbum, em 2009, e o documentário “Maracatu Atômico Kaosnavial”, em 2012.

Não por acaso, voltar ao Recife significa revisitar uma afinidade construída há décadas. "Pernambuco sempre me inspirou. Suas doses de imaginação, de paixão e de surpresas. Sempre há surpresa! Pernambuco e seus mistérios entram na alma, no coração da gente... para sempre”, diz.

Poesia como estado permanente

Durante o evento, Mautner apresenta ao público “Poemas Selecionados”, volume que reúne 50 textos escritos entre 2019 e 2021. O livro funciona como um espelho de toda a sua trajetória artística, condensando temas, imagens e inquietações que atravessam décadas de produção.

"O livro sintetiza todos os meus outros livros e músicas. Com meu violino eu faço batuques. Está inserido em mim e não vivo sem isso. Vejo em sonhos. O tempo todo sinto essas ondas. Ondas musicais, ondas de carinho, ondas de mistério entrelaçadas com a realidade e depois com a imaginação... e sempre o amor e a paixão dominando tudo", resume.

No Paço do Frevo, o encontro promete reafirmar aquilo que Jorge Mautner faz há mais de 60 anos: dissolver fronteiras entre literatura, música, filosofia e celebração da diversidade brasileira.

SERVIÇO

Jorge Mautner no Paço do Frevo

Pocket-show Jorge Mautner e Cecilia Beraba (participações de Fred Zeroquatro, Juliano Holanda, Zeh Rocha, Valdi Afonjah e Breno Lira) + Lançamento do livro “Poemas Selecionados” + Bate-papo conduzido por Renato L

Quando: Domingo (12), às 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingresso: a partir de R$ 40, à venda no Sympla

Instagram: @pacodofrevo

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