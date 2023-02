A- A+

MÚSICA Jorge Vercillo traz show ao Recife; saiba quando começam as vendas de ingressos "Só quem ama" chega ao Teatro dos Guararapes no dia 27 de maio

O novo show de Jorge Vercillo, “Só quem ama”, já tem data para chegar ao Recife. A apresentação ocorre no dia 27 de maio, no Teatro Guararapes.





A venda de ingressos para o show tem início nesta quarta-feira (1º), às 10h, na plataforma Sympla, bilheteria do teatro e lojas TicketFolia. Os valores variam de R$ 75 a R$ 210.

O show inédito traz o nome do novo single do cantor, que será lançado no mês de março. A música integra o álbum “Raça menina”, cujas canções estão sendo apresentadas através das plataformas digitais e redes do artista.



Faixas do novo disco, como “Endereço” e “Tempestade”, estarão no repertório do espetáculo junto a hits de todas as fases da carreira de Jorge, como “Ela une todas as coisas”, “Final feliz”, “Monalisa”, “Sensível demais” e “Homem-aranha”.

Serviço:

Jorge Vercillo em “Só quem ama”

Dia 27 de maio, às 21h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos:

Plateia especial - R$ 210 e R$ 105 (meia)

Plateia - R$ 180 e R$ 90 (meia)

Balcão - R$ 150 e R$ 75 (meia)

À venda na bilheteria do teatro, site Sympla e lojas TicketFolia

Informações: (81) 3182-8020

