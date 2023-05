Jorge Vercillo traz show inédito "Só quem ama" ao Teatro Guararapes neste sábado (27); saiba mais

A- A+

Jorge Vercillo chega ao Recife neste sábado (27) com apresentação única de seu novo show "Só quem ama", que acontece às 21h no Teatro Guararapes. A música-título da turnê integra o álbum “Raça menina”, lançado em março deste ano.

O disco é o mais pop da carreira de Vercillo, unindo MPB com tendências do R&B, trap e afrobeat. Sucessos de “Raça menina”, as músicas “Endereço” e “Tempestade” estarão no repertório do espetáculo, junto a hits de todas as fases da carreira do cantor, como “Ela une todas as coisas”, “Final feliz”, “Monalisa”, “Sensível demais” e “Homem-aranha”.

No palco com o cantor, estarão Claudio Infante (bateria), Andre Neiva (contrabaixo e direção musical), Misael da Hora (teclados), Léo Mucuri (percussão), Wellington Siqueira (trompete) e Vini Vercillo (guitarra e violões).

Os ingressos ainda estão à venda, através da plataforma Sympla e da bilheteria do teatro.

SERVIÇO

Jorge Vercillo em “Só quem ama”

Quando: Sábado (27), às 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: Plateia especial a R$ 210 e R$ 105 (meia); Plateia a R$ 180 e R$ 90 (meia); Balcão a R$ 150 e R$ 75 (meia), através da bilheteria do teatro e do site Sympla

