Jorja Smith cancela todos os shows da turnê no Brasil; entenda

A- A+

Faltando poucos meses para a turnê na América do Sul da cantora britânica Jorja Alice Smith, a artista decidiu adiar todos os shows para 2026. Segundo a própria, o motivo foi por questões pessoais além do controle dela.

Smith passaria em São Paulo (SP) no dia 31 de outubro e em Salvador, na Bahia, no dia 8 de novembro. Apesar da produtora T4F já ter confirmado a nova data na capital paulista, 30 de outubro de 2026, o festival Rock The Mountain ainda não deu previsão de sua próxima edição, que provavelmente contará com a participação da cantora e as músicas do álbum "Falling or Flying".

A musicista lembrou, em seu instagram, da sua última turnê em territórios sul-americanos: "Olá, pessoal, minha turnê pela América do Sul em 2019 foi uma das minhas favoritas de todos os tempos. Estou ansiosa para voltar desde então, e por isso estou muito triste em dizer que, por motivos além do meu controle, a turnê deste ano pela América do Sul precisa ser adiada para a mesma época do ano que vem".

"Por favor, guardem seus ingressos, pois eles ainda serão válidos. Para outras dúvidas sobre ingressos (incluindo reembolsos para meus shows principais e Afropunk, que serão honrados), entre em contato com o ponto de compra original. Sinto muito por qualquer problema que isso possa causar, prometo fazer dos shows do ano que vem alguns dos meus melhores de todos os tempos. Encontre todas as datas remarcadas e novas datas nos meus próximos stories e no meu site. Vejo vocês no ano que vem, com muito amor, como sempre x", completou Jorja Smith.

Veja também