Jornada VerOuvindo promove cursos gratuitos para capacitação em acessibilidade comunicacional

A- A+

Reunindo especialistas em acessibilidade e audiovisual, a Jornada VerOuvindo ocorre de 21 a 28 de outubro, com cinco cursos gratuitos. As inscrições podem ser feitas até este domingo (5), no site oficial do evento.

As aulas, que terão até 10 horas de duração, serão ministradas da Fundação Joaquim Nabuco do Derby. A formação é bilíngue, com as atividades sendo realizadas em Libras e português.

Além dos cursos, a Jornada VerOuvindo conta com um seminário formado por painéis com apresentação de trabalhos de especialistas de vários estados. A programação é aberta ao público e gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia.



Os trabalhos expostos abordam as três principais áreas de acessibilidade no audiovisual: audiodescrição (AD), língua brasileira de sinais (Libras) e legenda para surdos e ensurdecidos (LSE). O evento é realizado pela Com Acessibilidade Comunicacional e recebe o incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

Confira a programação do Jornada Verouvindo:



Cursos:

Introdução à Linguagem do Cinema

De 21 a 23 de novembro, das 14h às 17h, ministrado por Rodrigo Carreiro, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (PE)

Oficina de Produção Textual para Audiodescrição

De 21 a 23 de novembro, das 18h às 21h - ministrada por Luís Reis, jornalista, dramaturgo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Luís Reis é autor de diversos livros, incluindo "Teatro Popular do Nordeste: o palco e o mundo de Hermilo Borba Filho" (PE)



Curso de Produção de Janela de Libras para o Cinema

Nos dias 25 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e 26 de novembro, das 15h às 18h - ministrado por Mirella Cavalcanti, mestre em Direito pela Unicap, é especialista em Libras, pessoa surda, atua como consultora para o audiovisual. (PE)

Oficina de Introdução à Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE)

Nos dias 25 e 26 de novembro, das 15h às 20h - ministrada por Deise Medina, doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Audiodescritora e legendista, especialista em LSE. (BA)

Oficina de Desenho Universal e Acessibilidade Audiovisual

No dia 28 de novembro, das 15h às 20h - ministrada por Flávia Mayer, doutora em Linguística pela PUC Minas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e professora adjunta do Departamento de Comunicação da UFPB. (MG/PB)

Seminário:

Painel remoto - Dia 27 de novembro, às 19h

- Acessibilidade e processos visuais icônicos na tradução de Cipriano (Douglas Machado) para a Língua Brasileira de Sinais - Anderson Almeida e Douglas Machado

- A surdez encenada na ficção seriada: a participação de consultores surdos e TILs nos processos criativos - Amanda Azevedo

- CINE AD: Um cineclube acessível para pessoa com deficiência visual - Keilla Salvador da Silva e Guilherme Machado de Oliveira

- Produção audiovisual acessível no ensino superior - Kelly Scoralick

Painel presencial - Dia 30 de novembro, das 9h às 12h

- A audiodescrição batendo no ritmo de coração - Brisa Teixeira de Oliveira e Felipe Vieira Monteiro

- Coautoria no Roteiro de Audiodescrição de Documentário Musical - Rafael Braz

- O audiodescritor narrador com deficiência visual - Rafael Braz

- O gênero cinematográfico como mobilizador de sentidos na audiodescrição - Samuel Marinho Rodrigues de Pontes e Flávia Affonso Mayer

- O som fílmico na pré-produção audiovisual: a busca por acessibilidade para pessoas com deficiência visual na lógica do desenho universal - Marcos Antonio Fernandes Veloso e Flávia Affonso Mayer

- Todos os sons de mergulhão - Deise Mônica Medina Silveira e Felipe Vieira Monteiro

Painel presencial - Dia 01 de dezembro, das 10h às 12h

- LSE e Libras em tela de smartphone: uma crítica à individualização da experiência do cinema acessível - Mariana Marques da Hora e Caio Mattos Baeta Neves

- Sincronização entre motion graphic de videoclipes e tons graves: um estudo exploratório de design direcionado para o público surdo - Leonardo Rodrigues Cabral

- Surdos e o cinema: uma proposta de oficina cineclubista - Aroma Bandeira e Ana Beatriz Gomes Carvalho



Veja também

OBRA Elisangela deixou filme inédito: ''Oficina do diabo'' estreia em maio