Jornal britânico The Guardian elege os 100 melhores romances da história; confira o ranking
Sem obras brasileiras, a América Latina é representada por Cem Anos de Solidão (1967), do colombiano Gabriel García Márquez, na 17ª posição e Pedro Páramo (1955), do mexicano Juan Rulfo, que ocupa o 96º lugar
Um dos principais veículos do Reino Unido, o The Guardian divulgou uma lista dos 100 melhores romances da história. O ranking, que inclui obras de Jane Austen, Charles Dickens, Liev Tolstói, Marcel Proust e mais, foi feito com base no voto de mais de 170 autores, críticos e intelectuais, incluindo Stephen King, Bernardine Evaristo, R.F. Kuang e Salman Rushdie.
O topo do ranking traz Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana, livro de George Eliot lançado em 1871. O título é seguido por Amada (1987), de Toni Morrison e Ulysses (1920), de James Joyce, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Passeio ao Farol (1927), de Virginia Woolf, e Em Busca do Tempo Perdido (1913), de Proust, fecham os cinco romances mais bem posicionados.
Entre os autores mais citados na lista estão Woolf (cinco vezes), Austen (quatro vezes), Dickens (quatro vezes), Tolstói (duas vezes), Fiódor Dostoiévski (duas vezes) e Vladimir Nabokov (duas vezes).
Com Os Filhos da Meia-Noite (1981), Rushdie ocupa a 23ª colocação, sendo o único autor votante contemplado no ranking.
Outras obras contempladas na lista incluem O Conto da Aia (1985), de Margaret Atwood, 1984 (1949), de George Orwell, O Morro dos Ventos Uivantes (1847), de Emily Brontë e O Homem Invisível (1897), de H.G. Wells.
Confira a lista completa abaixo: (ordem crescente, do 1º ao centésimo)
- Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana - George Eliot, 1871
- Amada - Toni Morrison, 1987
- Ulysses - James Joyce, 1920
- Passeio Ao Farol - Virginia Woolf, 1927
- Em Busca do Tempo Perdido - Marcel Proust, 1913
- Anna Karenina - Liev Tolstói, 1878
- Guerra e Paz - Liev Tolstói, 1867
- Jane Eyre - Charlotte Bronte¨, 1847
- Orgulho e Preconceito - Jane Austen, 1813
- Madame Bovary - Gustave Flaubert, 1856
- O Grande Gatsby - F. Scott Fitzgerald, 1925
- A Casa Soturna - Charles Dickens, 1853
- Emma - Jane Austen, 1815
- Mrs. Dalloway - Virginia Woolf, 1925
- Moby Dick - Herman Melville, 1851
- 1984 - George Orwell, 1949
- Cem Anos de Solidão - Gabriel García Márquez, 1967
- Persuasão - Jane Austen, 1817
- A Vida e Opiniões de Tristram Shandy - Laurence Sterne, 1759
- O Morro dos Ventos Uivantes - Emily Brontë, 1847
- Retrato de uma Senhora - Henry James, 1881
- O Mundo se Despedaça - Chinua Achebe, 1958
- Os Filhos da Meia-Noite - Salman Rushdie, 1981
- Os Vestígios do Dia - Kazuo Ishiguro, 1989
- Lolita - Vladimir Nabokov, 1955
- Dom Quixote - Miguel de Cervantes, 1605
- O Processo - Franz Kafka, 1925
- Os Irmãos Karamazov - Fiódor Dostoiévski, 1880
- Fogo Pálido - Vladimir Nabokov, 1962
- Frankenstein - Mary Shelley, 1818
- A Primavera Da Srta. Jean Brodie - Muriel Spark, 1961
- O Deus das Pequenas Coisas - Arundhati Roy, 1997
- David Copperfield - Charles Dickens, 1850
- Wolf Hall - Hilary Mantel, 2009
- Grandes Esperanças - Charles Dickens, 1861
- O Conto da Aia - Margaret Atwood, 1985
- O Homem Invisível - H. G. Wells, 1897
- A Época da Inocência - Edith Wharton, 1920
- Seus Olhos Viam Deus - Zora Neale Hurston, 1937
- A Canção de Solomon - Toni Morrison, 1977
- Coração das Trevas - Joseph Conrad, 1899
- A Montanha Mágica - Thomas Mann, 1924
- Housekeeping - Marilynne Robinson, 1980
- O Quarto de Giovanni - James Baldwin, 1956
- O Carnê Dourado - Doris Lessing, 1962
- O Leopardo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958
- Feira das Vaidades: Vanity Fair - William Makepeace Thackeray, 1848
- A Metamorfose - Franz Kafka, 1915
- Um Delicado Equilíbrio - Rohinton Mistry, 1995
- Vasto Mar de Sargaços - Jean Rhys, 1966
- A Amiga Genial - Elena Ferrante, 2011
- A Taça de Ouro - Henry James, 1904
- O Trânsito de Vênus - Shirley Hazzard, 1980
- Orlando - Virginia Woolf, 1928
- As Ondas - Virginia Woolf, 1931
- Mansfield Park - Jane Austen, 1814
- O Som e a Fúria - William Faulkner, 1929
- Desonra - J. M. Coetzee, 1999
- Não me Abandone Jamais - Kazuo Ishiguro, 2005
- Howard’s End - E. M. Forster, 1910
- Os Anéis de Saturno: Uma Peregrinação Inglesa - W. G. Sebald, 1995
- Meio Sol Amarelo - Chimamanda Ngozi Adichie, 2006
- Dentes Brancos - Zadie Smith, 2000
- O Bom Soldado - Ford Madox Ford, 1915
- A Cor Púrpura - Alice Walker, 1982
- O Mestre e Margarida - Mikhail Bulgákov, 1967
- O Homem Sem Qualidades - Robert Musil, 1930
- Meridiano de Sangue - Cormac McCarthy, 1985
- Crime e Castigo - Fiódor Dostoiévski, 1866
- Judas, o Obscuro - Thomas Hardy, 1895
- Kindred: Laços de Sangue - Octavia E. Butler, 1979
- Nosso Amigo em Comum - Charles Dickens, 1865
- Austerlitz - W. G. Sebald, 2001
- Condições Nervosas - Tsitsi Dangarembga, 1988
- O Olho Mais Azul - Toni Morrison, 1970
- Drácula - Bram Stoker, 1897
- O Arco-íris - D. H. Lawrence, 1915
- Uma Casa para o Sr. Biswas - V.S. Naipaul, 1961
- Proclamem nas Montanhas - James Baldwin, 1952
- Rebecca - Daphne du Maurier, 1938
- Os Buddenbrook - Thomas Mann, 1901
- Fim de Caso - Graham Greene, 1951
- Adeus às Armas - Ernest Hemingway, 1929
- O Talentoso Ripley - Patricia Highsmith, 1955
- A Vegetariana - Han Kang, 2007
- A Outra Volta do Parafuso - Henry James, 1898
- A Linha da Beleza - Alan Hollinghurst, 2004
- Ragtime - E. L. Doctorow, 1975
- A Mão Esquerda da Escuridão - Ursula K. Le Guin, 1969
- O Quarto de Jacó - Virginia Woolf, 1922
- Vida e Destino - Vasily Grossman, 1980
- A Educação Sentimental - Gustave Flaubert, 1869
- As Cidades Invisíveis - Italo Calvino, 1972
- O Mundo Conhecido - Edward P. Jones, 2003
- O Retorno do Nativo - Thomas Hardy, 1878
- Pedro Páramo - Juan Rulfo, 1955
- Ardil-22 - Joseph Heller, 1961
- A Estrada - Cormac McCarthy, 2006
- O Mensageiro - L. P. Hartley, 1953
- My Ántonia - Willa Cather, 1918