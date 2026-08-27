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Tragédia Jornalista anuncia morte da irmã gêmea às vésperas de aniversário de 50 anos Irmã de Daniela Ungaretti morreu de forma repentina na madrugada de segunda-feira (24); apresentadora contou que as duas completariam 50 anos em setembro

A jornalista Daniela Ungaretti, apresentadora do RBS Notícias, telejornal da afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, se afastou da atração nesta semana e usou as redes sociais para anunciar a morte da irmã gêmea. Juliana Ungaretti morreu aos 49 anos, na madrugada de segunda-feira (24), de forma "repentina e inesperada", segundo Daniela. As duas completariam 50 anos em 8 de setembro.

Em um vídeo publicado para explicar a ausência no jornal, Daniela contou que a família atravessa um momento de luto. A causa da morte de Juliana não foi divulgada.

"Tem muita gente me perguntando por aqui onde é que eu estou, por que que eu não estou no jornal. E a verdade é que essa semana a nossa família passou por um momento muito, mas muito difícil. A minha irmã, minha irmã gêmea, aquela que vocês têm muita curiosidade, que sempre perguntam, ela nos deixou", começa Daniela.

Juliana era mãe de quatro filhos

Segundo Daniela, Juliana era uma mulher de atitude, dedicou a vida à maternidade e era uma “baita mãe”. Ela deixou quatro filhos, descritos pela irmã como inconsoláveis diante da perda.

"Sempre defendeu com muita certeza aquilo que ela queria, aquilo que ela acreditava, fez as escolhas dela, e eu acredito que ela foi feliz, mas ela tinha muito mais para viver ainda (...) Ela era uma baita mãe, uma mãe maravilhosa. Tem quatro filhos, que, vocês podem imaginar, estão inconsoláveis por ter que se despedir da mãe de uma forma precoce", relata.

A morte de Juliana também fez Daniela lembrar da própria mãe, que morreu aos 46 anos.

"Eu sei essa dor, porque eu também me despedi da minha mãe. Quando ela faleceu, tinha só 46 anos. Mas a verdade é que ninguém está preparado para isso na vida, independente da idade, independente da fase da vida, ninguém está preparado", conta.

Segundo a jornalista, também foi difícil comunicar a morte de Juliana à avó das duas.

"Foi um momento difícil ter que contar para a minha avó que ela precisava se despedir da neta, porque essa não é a ordem natural da vida", diz.

Aniversário de 50 anos

Daniela também lembrou que brincava com a irmã gêmea sobre ser a mais nova por ter nascido cinco minutos depois. As duas completariam 50 anos em 8 de setembro.

"A gente vai fazer 50 anos no dia 8 de setembro agora. Oito de setembro é a data que eu sempre dividi com ela, e brincava com ela que ela era mais velha porque nasceu cinco minutos antes. Infelizmente não vou ter minha irmã aqui comigo para comemorar os nossos 50. Mas o que me conforta é que eu acredito num reencontro", comenta.

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