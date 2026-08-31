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LUTO Jornalista Carlos Monforte morre aos 77 anos Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, Carlos Américo Aguiar Monforte passou pelos jornais A Tribuna, de Santos, e Estado de São Paulo

Um dos primeiros âncoras da TV brasileira, o jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos, nesta segunda-feira (31). Não foram repassados detalhes sobre a causa da morte ou sepultamento. O óbito foi confirmado à TV Globo pela família.

Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, Carlos Américo Aguiar Monforte passou pelos jornais A Tribuna, de Santos, e Estado de São Paulo.

O jornalista começou a trabalhar na Globo em 1978. Foi contratado como repórter local, mas logo passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e para o Fantástico.

Em janeiro de 1983, mudou-se para Brasília para inaugurar, também como editor-chefe e âncora, o Bom Dia Brasil, onde ficou até 1992. No comando do jornal, popularizou a figura do âncora, e se estabeleceu como uma das grandes referências na área no país.

Ao longo da carreira, foi responsável por entrevistar figuras importantes da política brasileira. Essa experiência o levou ao cargo de coordenador do GloboNews em Brasília. Depois de deixar a Globo, em 2016, se dedicou a palestras e estudos sobre o jornalismo e o setor da comunicação no Brasil.

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