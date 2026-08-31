Seg, 31 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda31/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

Jornalista Carlos Monforte morre aos 77 anos

Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, Carlos Américo Aguiar Monforte passou pelos jornais A Tribuna, de Santos, e Estado de São Paulo

Reportar Erro
Jornalista Carlos Monforte morre aos 77 anosJornalista Carlos Monforte morre aos 77 anos - Foto: Zé Paulo Cardeal/Memória Globo

Um dos primeiros âncoras da TV brasileira, o jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos, nesta segunda-feira (31). Não foram repassados detalhes sobre a causa da morte ou sepultamento. O óbito foi confirmado à TV Globo pela família.

Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, Carlos Américo Aguiar Monforte passou pelos jornais A Tribuna, de Santos, e Estado de São Paulo.

Leia também

• Vandal transforma a urgência em linguagem: conheça álbum "VANGUARDAH"

• Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio de Janeiro

• Parentes e amigos se despedem do escritor e jornalista Homero Fonseca

O jornalista começou a trabalhar na Globo em 1978. Foi contratado como repórter local, mas logo passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e para o Fantástico. 

Em janeiro de 1983, mudou-se para Brasília para inaugurar, também como editor-chefe e âncora, o Bom Dia Brasil, onde ficou até 1992. No comando do jornal, popularizou a figura do âncora, e se estabeleceu como uma das grandes referências na área no país.

Ao longo da carreira, foi responsável por entrevistar figuras importantes da política brasileira. Essa experiência o levou ao cargo de coordenador do GloboNews em Brasília. Depois de deixar a Globo, em 2016, se dedicou a palestras e estudos sobre o jornalismo e o setor da comunicação no Brasil. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter