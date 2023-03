A- A+

Homenagem Jornalista da Folha de Pernambuco está entre os homenageados do aniversário do Clube das Pás Endereço em Campo Grande fará noite fechada para convidados e nomes ligados à cultura, comunicação e política do Estado

Poucos lugares no Brasil conseguem uma longevidade tal como o Clube das Pás, no bairro de Campo Grande. Pois bem, o endereço mais tradicional do Recife celebra 135 anos de história, no próximo sábado (18), com uma noite de gala voltada para diretores, beneméritos e associados com seus convidados, além de homenagens a nomes ligados à cultura, comunicação e política do Estado, a partir das 20h.

Entre os homenageados está a repórter do caderno de Cultura, da Folha de Pernambuco, Germana Macambira. "Uma das premissas do jornalismo é contar histórias, compartilhar trajetórias, e estar nesse papel e não passar pelo Clube das Pás e todas as memórias que o espaço carrega ao longo de 135 anos, é fechar os olhos para a tradição de um dos redutos de dança, música e boemia mais simbólicos do Recife", disse.





Ela integra a lista formada prefeito do Recife, João Campos, o sindicalista e vereador do Recife, Rinaldo Júnior, o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco e deputado estadual, Álvaro Porto, a senadora por Pernambuco, Teresa Leitão e os jornalistas Aldo Vilela, Anne Barreto, Bianka Carvalho, Márcio Bonfim, Meiry Lanunce, Moab Augusto e Rhaldney Santos.

Programação musical

A noite é restrita para convidados, incluindo na programação homenagem ao benfeitor Cultural Rinaldo Júnior, também pelo incentivo e apoio à cultura. A parte musical ficará com a tradicional valsa, além do baile com grandes atrações, entre eles, a tradicional Orquestra das Pás, Orquestra Super Oara e o cantor Fernando Mendes.

