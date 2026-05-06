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LUTO Jornalista de moda da revista "People" e mãe morrem em incêndio em Nova York, nos EUA Yolaine Díaz atuava na "People en español" e era referência em moda e beleza para o público latino; ela está entre as três vítimas fatais do incêndio que deixou ao menos 14 feridos

A jornalista de moda Yolaine Díaz, de 48 anos, colaboradora da "People en Español", e sua mãe, Ana Mirtha Lantigua, de 73, estão entre as três pessoas mortas em um incêndio que atingiu, na madrugada de segunda-feira, um prédio residencial no bairro de Inwood, em Manhattan, em Nova York.

Díaz atuou na cobertura de moda e beleza da edição digital em espanhol da revista People até 2023 e seguia colaborando regularmente com a publicação. Seu trabalho mais recente havia sido publicado em 26 de abril.

"Estamos profundamente tristes ao saber da perda de Yolaine", disse Meredith Worsham, diretora de comunicação da People.

Segundo a People en Español, mãe e filha foram encontradas mortas após tentarem escapar pela escadaria do edifício, mas encontrarem o caminho tomado pela fumaça. O padrasto de Díaz conseguiu sobreviver ao deixar o prédio por uma escada de incêndio.

O fogo começou pouco depois da meia-noite no edifício residencial de seis andares localizado no número 207 da Dyckman Street e se espalhou rapidamente, de acordo com autoridades do Corpo de Bombeiros. Uma terceira vítima, ainda não identificada, também morreu no local.

Prédio acumulava violações de segurança

Outras 14 pessoas ficaram feridas, incluindo um bombeiro. Cinco permaneciam em estado crítico na segunda-feira, entre elas uma mulher e seus três filhos, de 4, 8 e 18 anos.

As causas do incêndio ainda são investigadas, mas autoridades afirmaram que portas deixadas abertas por moradores durante a fuga ajudaram a acelerar a propagação das chamas e da fumaça. Cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas.

O prédio acumulava mais de 100 violações documentadas de segurança até segunda-feira e já havia sido incluído em um programa especial da cidade voltado à correção de irregularidades. Parte dos problemas pode estar ligada à segurança contra incêndio, incluindo falhas em portas automáticas projetadas para conter fumaça e fogo.

No mês passado, a prefeitura processou a empresa proprietária do imóvel, SB Dyckman LLC, por condições precárias no edifício vizinho, também pertencente ao grupo. Na ação, o Departamento de Preservação e Desenvolvimento Habitacional acusou o proprietário de conduzir uma campanha deliberada para pressionar e expulsar inquilinos com aluguel controlado.

Quem era Yolaine Diaz?

Nascida na República Dominicana, Díaz se mudou ainda adolescente para Nova York, onde estudou jornalismo no Lehman College. Começou na People en Español como estagiária e, ao longo da carreira, entrevistou nomes como Shakira, Jennifer Lopez e Marc Anthony.

No Instagram, onde reunia mais de 44 mil seguidores, compartilhava com frequência imagens de looks, maquiagem e viagens por destinos como Cidade do México, Miami e Milão.

— Era muito, muito revigorante estar perto de alguém que sabia exatamente quem era e exatamente o que queria, e que corria atrás disso com toda a empolgação do mundo — afirmou Pia Velasco, ex-colega de trabalho: — Ela era uma pessoa maravilhosa. O mundo está um pouco mais cinza sem ela.

Em homenagem publicada nas redes sociais, Kika Rocha, diretora de moda e beleza da People en Español, relembrou a trajetória de Díaz na redação.

"Ao longo dos anos, aquela jovem curiosa e apaixonada se tornou uma integrante fundamental da nossa equipe de beleza, uma cúmplice incansável em reportagens, produtos estrelados e conversas que sempre buscavam inspirar e servir outras mulheres", escreveu.

Rocha contou que a última mensagem recebida de Díaz, na noite de domingo, trazia sugestões de ideias e vídeos para que ela continuasse "criando". Observou ainda que a jornalista morreu no mesmo dia do Met Gala, principal evento de moda dos Estados Unidos — "como se até sua partida carregasse esse selo de estilo e beleza que sempre a definiu".

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