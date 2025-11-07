Jornalista e escritor Pedro de Luna lança, no Recife, 2ª edição da biografia do Planet Hemp
Lançamento será na segunda (10), no Bolacha Discos, com bate-papo com o autor sobre o livro
No esteio da passagem do Planet Hemp pelo Recife, neste sábado (8), com a turnê “A Última Ponta”, o jornalista e escritor Pedro de Luna também virá à Capital pernambucana para lançar a 2ª edição da biografia sobre a banda: “ Planet Hemp - Mantenha o Respeito”.
Será na segunda (10), a partir das 18h, no pub e loja Bolacha Discos, nas Graças, Zona Norte do Recife.
Autor de mais de 19 livros sobre música e contracultura, Pedro de Luna lançou a primeira edição (já esgotada) de “Planet Hemp - Mantenha o Respeito” pela editora Belas Letras, em 2018.
A obra revisita a trajetória da banda carioca criada em 1993 e que “bagunçou o coreto” ao falar abertamente sobre uso e legalização da maconha no Brasil e liberdade de expressão.
A segunda edição, ampliada e atualizada, sai pela Ilustre Editora, com 512 páginas, após pedidos dos fãs e também impulsionada pela despedida do Planet Hemp dos palcos, que ensejou a turnê “A Última Ponta”, com a qual a banda chega ao Recife neste sábado (8).
“Claro que todos os fãs estão tristes com isso, mas o legado do Planet Hemp vai se perpetuar através da biografia, que ganhou um novo projeto gráfico, mais páginas e, principalmente, muito mais fotografias, inclusive inéditas e raras”, revela o autor.
Debate
O evento de lançamento de “Planet Hemp - Mantenha o Respeito”, no Bolacha Discos, contará com um bate-papo sobre o livro e a luta antiproibicionista entre o autor e uma das organizadoras da Marcha da Maconha do Recife, Joanna Aparecida, com mediação do jornalista, filósofo e músico João Paulo Guma, apresentador do podcast “Ignorância Gratuita”
A segunda edição da biografia “Planet Hemp – Mantenha o Respeito” foi viabilizada através de uma pré-venda na Kickante e estará no local, por R$ 150.
SERVIÇO
Lançamento da biografia “Planet Hemp - Mantenha o Respeito” (2ª edição)
Quando: Segunda (10), das 18h às 22h
Onde: Bolacha Discos - Rua João Ramos, 50, Graças - Recife - PE
Entrada gratuita
Informações: (81) 9689-0992
Instagram: @biografiaplanethemp / @bolachadiscos
