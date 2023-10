Jornalista e escritora Jaqueline Fraga ganha homenagem na Câmara Municipal do Recife

A- A+

Jaqueline Fraga, 33, jornalista e escritora pernambucana, segue somando aplausos em meio ao seu acervo de letras dedicadas à escrita, dessa vez em sessão solene da Câmara Municipal do Recife, que promove nesta terça-feira (10), às 18h, homenagem a escritores em destaque no Estado.



Proposta pelo vereador Ebinho Florêncio, a celebração na Casa José Mariano vai destacar nomes que ascendem a cultura do Estado na literatura, e Jaqueline, repórter da Folha de Pernambuco, integra o rol de escritores relevantes e consolidados no protagonismo da literatura negra.





De "Negra Sou", em 2019, obra inaugural - que entre as honrarias, foi finalista do Jabuti no ano seguinte - da "Pandemia: Os Reflexos da Maior Emergência Sanitária do Planeta em 15 Reportagens Especiais", esta a mais recente, lançada neste domingo (8) na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções, em Olinda, Jaqueline Fraga é uma contadora de histórias alheias, como jornalista, e como escritora, é movida também por suas próprias vivências como mulher, negra e da arte.



Crédito: Elysangela Freitas

"Costumo dizer que é a minha melhor forma de expressão e é onde eu me encontro", ressalta ela, ao ser questionada sobre o seu processo de entrega à escrita que, a propósito, se assemelha ao seu decorrer como pessoa que se depara com si mesma, no espelho.



"Às vezes é difícil refletir sobre nós mesmas, né? (...) Hoje, eu vejo uma jovem mulher negra, que já conquistou alguns sonhos mas que ainda tem muito a buscar. Uma pessoa que deseja usar sua voz para amplificar a voz de outras pessoas e apoiar as causas que defende e acredita", conclui Jaqueline, também autora de "Big Gatilho" (2021) e "Movendo Estruturas" (2022).



Serviço

Homenagem da Câmara Municipal do Recife a escritores em destaques no Estado

Quando: Terça-feira (10), 18h

Onde: Casa José Mariano - Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista

