Jornalista espanhol diz que Shakira fez acordo milionário para calar ex-cunhado; entenda

Shakira parece enfrentar mais um episódio turbulento dentro da própria família. Segundo o jornalista espanhol Kike Calleja, da TV Telecinco, a cantora se viu obrigada a fazer um acordo milionário com Roberto Garcia, seu ex-cunhado, para que ele parasse de fazer revelações públicas sobre ela.

Garcia, que é ex-marido de sua irmã Lucila, não teria ficado satisfeito com o resultado de um investimento financeiro feito em família. Ainda de acordo com Calleja, enfurecido, o ex-cunhado da colombiana resolveu expô-la, passando a falar abertamente sobre questões sigilosas de Shakira.

Uma das revelações bombásticas feitas por Roberto Garcia é a de que a estrela latina teria fraudado algumas ONG's, o que não foi provado. Shakira teria oferecido um montante de dinheiro para calar o rapaz e um acordo foi selado.

"Shakira tomou a decisão de chegar a um acordo milionário com Roberto. Foi uma reunião que aconteceu há poucos dias nas Ilhas Canárias. Ela não apareceu pessoalmente. Em troca, Roberto nunca poderá voltar a falar publicamente sobre a família. Ele teve que entregar documentação comprometedora da família que poderia dar muito o que falar e que demonstraria tudo o que ele andou revelando", afirmou Kike Calleja durante o programa Sálvame, da TV Telecinco.

Saúde do pai e separação

Os planos de Shakira de se mudar de Barcelona, na Espanha, para Miami, nos Estados Unidos, foram adiados. O motivo é o estado de saúde do pai da cantora, William Mebarak, de 91 anos. Ele foi desaconselhado pelos médicos a viajar, e ela ficará com ele no país. As informações são do jornal catalão El Periodico.

Shakira, que se separou do jogador de futebol Gerard Piqué em maio, é mãe dos meninos Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, e tem considerado o calendário escolar para novas datas de mudança. Uma das opções seria ir para os EUA em meados de março, quando acontece, no hemisfério norte, o chamado "spring break", um recesso de primavera, ou em junho, no fim do ano letivo.

Show no Brasil

Após Shakira prometer shows no Brasil em 2023, foram anunciados nesta quinta-feira (5) três shows da estrela colombiana em setembro, em Porto Alegre, Rio e São Paulo. A cantora se apresenta na capital gaúcha no dia 19 de setembro, na Arena do Grêmio; no dia 21, o show será no Engenhão, na Zona Norte do Rio; dia 23, a passagem pelo Brasil será encerrada no Allianz Parque, em São Paulo.

