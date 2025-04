Jornalista Leo Dias é internado na UTI com quadro de pneumonia em hospital de São Paulo

A- A+

O jornalista Leo Dias, do Portal Leo Dias e SBT, foi internado com um quadro de pneumonia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or, no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo.

O internamento ocorreu na última quinta-feira (3), e o jornalista vem apresentando uma boa evolução clínica. As informações foram divulgadas na conta oficial de Leo Dias, por meio de um boletim médico do hospital.

“Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação”, reforçou o boletim assinado pela dra. Ludhmila Abrahão Hajjar, coordenadora da equipe médica que assiste o jornalista.

De acordo com a declaração, o quadro de pneumonia se deu após Leo Dias "passar 12 dias de férias no continente asiático e se dedicar por mais de cinco horas ao vivo no último dia (29/3) na cobertura do último Luan City Festival".

