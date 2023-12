Jornalista Ricardo Pereira, ex-diretor da Globo em Portugal, morre aos 72 anos

A- A+

O jornalista e ex-diretor da Globo em Portugal Ricardo Pereira morreu na noite deste domingo (10), aos 72 anos. A morte foi confirmada pela família. Ele tratava um câncer no pâncreas e no fígado há quatro anos. As informações são do g1.

Os detalhes do velório e do sepultamento não foram divulgados. Ele estava aposentado desde setembro, quando participou da cerimônia de transição do cargo de direção da Globo Portugal.

Veja também

divórcio Fãs pedem volta de Susana Werner à carreira artística após separação de Júlio César