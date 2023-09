Jornalistas pernambucanos lançam série de podcast sobre a preservação dos Patrimônios do Interior

A- A+

Os jornalistas e produtores culturais Josi Marinho e Salatiel Cícero lançaram, nesta semana, a nova série “Podcast Nossa História, Nossa Memória -Temporada Especial”, iniciativa exclusiva, com foco na preservação dos patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco. A produção, que tem o incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe, Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura, já pode ser acompanhada pelo público nas principais plataformas de áudio e vídeo, Spotify, Youtube, Instagram, Facebook, e Site, gratuitamente.



A série, construída em formato documental, tem como proposta ajudar pessoas a se conectarem com suas raízes, tradições e histórias. Serão 20 episódios, com média de 30 a 45 minutos, sobre os diferentes patrimônios que estão inseridos na região da zona canavieira, como grupos de cultura popular, artistas, instituições e iniciativas culturais. Os episódios vão abordar temáticas ligadas à música, literatura, artesanato, dança, entre outras linguagens, de forma simples e acessível. Ao todo, serão dez meses de programas, que vão de setembro de 2023 a julho de 2024, com intervalo de quinze dias. O conteúdo será sempre disponibilizado aos sábados, às 14h.

“O Podcast Nossa História, Nossa Memória -Temporada Especial nasce com um propósito fundamental à nossa sociedade: potencializar o acesso e a difusão do acervo histórico à memória dos nossos patrimônios culturais da Zona da Mata Norte, berço da tradição da cultura afro-indígena no país. É aqui, em torno das 19 cidades, que compõem o território, cercadas pela vegetação dos canaviais, que estão as histórias e personagens que contribuem para a cultura do Brasil. A Mata Norte é muito além de um lugar para festejar as tradições do carnaval e São João. É um pedaço do mundo ainda em descobrimento” diz, emocionado, o coordenador geral do projeto, Salatiel Cícero.

A tradição oral desempenha um papel significativo em diversas culturas ao redor do mundo, e na região da Mata Norte de Pernambuco não é diferente. “ Foi pensando nessa importância da memória oral, que o podcast vai contando e explicando os fatos. Sem dúvidas, cada programa será um momento de descoberta e muito aprendizado, mas, sobretudo, para entendermos mais sobre nós e a identidade cultural do nosso lugar. Ou seja, de onde viemos, onde estamos e para onde estamos caminhando”, reflete a proponente e apresentadora do projeto, Josi Marinho.

Acessibilidade

O podcast também vai contar com várias ferramentas de acessibilidade para que, o público com deficiência, também possa se apropriar da história dos nossos patrimônios. No site, por exemplo, cada programa vai contar, além do player para ouvir o áudio, haverá, ainda, a íntegra dos textos. Já nas redes sociais e site do projeto terão, também, a versão dos programas em áudio com janela para tradução em Libras.

Rodas de diálogo

Além da áudio série, o projeto vai promover vários encontros culturais. À medida que os programas vão acontecendo, também serão realizadas dez rodas de bate-papo cultural, em diferentes lugares da Mata Norte, com a participação dos entrevistados. A iniciativa tem como público-alvo alunos de escolas públicas, professores e pesquisadores, para debaterem, juntos, sobre a importância, a partir do que for apresentado no podcast, de como seguir preservando e difundindo os patrimônios culturais da Zona da Mata.

Serviço

O quê: Jornalistas lançam série especial de podcast com foco na preservação dos Patrimônios Materiais e Imateriais do interior de Pernambuco

Onde: Spotify | Youtube | Site | Instagram | Facebook

Novos episódios aos sábados, sempre às 14h

